Cimitero Finalmarina, Guzzi: “Anas deve tutelare i cittadini, il Comune deve essere più incisivo”

Finale Ligure. Il consigliere di minoranza finalese Andrea Guzzi porta nuovamente in Consiglio Comunale “il caso dell’attraversamento mancato” all’altezza del Cimitero di Finale Marina, ai confini con Borgio Verezzi.

“Da anni chiediamo a gran voce che Anas autorizzi un attraversamento in sicurezza con segnaletica orizzontale ben visibile e semaforo a chiamata. Il Comune ha dichiarato che ha provato più volte a convincere Anas (competente sulla tratta di Aurelia) ma senza risultati concreti. Occorre ritentare con maggior forza e convinzione. In passato situazioni analoghe son state risolte con il buonsenso e la collaborazione tra gli Enti e le forze dell ordine”.

“Il semaforo dal Porto San Donato e le strisce con segnaletica luminosa all ingresso di Varigotti all altezza del Villaggio Olandesi sono esempio concreto di risultati raggiunti con la buona volontà e le corrette motivazioni. Anas ha il dovere di salvaguardare e proteggere gli utenti della strada ed i cittadini. Non avere un accesso sicuro per il nostro cimitero oggi è anacronistico, soprattutto visto anche il difficile accesso dal sottopassaggio”, aggiunge.

“Noi siamo a disposizione per dare ulteriore forza, laddove servisse, alle richieste che l’amministrazione dovrà portare avanti nei confronti di Anas. Altro caso, seppur meno pericoloso, riguarda l attraversamento a Varigotti all altezza del Bar Ancora. Attraversamento in curva che merita maggior segnaletica per obbligare a rallentare. Soddisfazione per le due votazioni unanimi a favore delle nostre mozioni” conclude andrea Guzzi.