Chiusura Aurelia a Zinola, niente senso unico alternato. Il sindaco Russo: “Da Anas informazioni inadeguate ai cittadini”

Savona/Vado. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 ottobre, si è tenuta una riunione del Comitato Operativo di Viabilità coordinata dalla Prefettura, con la partecipazione della Provincia, dei Comuni interessati, delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti del soccorso sanitario e tecnico urgente e di ANAS, per l’esame congiunto delle misure da attuare in occasione della chiusura del ponte sul torrente Quiliano, che impatta sensibilmente sulla viabilità del comprensorio di Savona, Vado Ligure e Quiliano.

Infatti, a causa di accertate criticità strutturali e per superiori esigenze di sicurezza, ANAS ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura totale al traffico del ponte sul torrente Quiliano (Ponte di Zinola) a partire dalle ore 9:00 di lunedì 12 ottobre 2026.

“Il provvedimento – si legge in una nota congiunta dei comuni interessati -, si rende necessario per consentire l’esecuzione dei programmati lavori di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura. Nelle scorse settimane, le Amministrazioni comunali del territorio hanno formulato ad ANAS formale richiesta per verificare la fattibilità tecnica di un cantiere che mantenesse parzialmente aperto il transito a senso unico alternato. Gli approfondimenti tecnici condotti dall’ente stradale hanno tuttavia escluso tale ipotesi, ritenendo la chiusura completa l’unica soluzione idonea a garantire l’incolumità pubblica e la regolare esecuzione delle opere costruttive. Il flusso veicolare di attraversamento tra Savona e Vado Ligure, compreso il trasporto pesante, sarà interamente deviato sulla Strada di Scorrimento Veloce. Le amministrazioni comunali interessate rassicurano che sarà adottato un piano di gestione del traffico strutturato per minimizzare l’impatto sulla rete viaria locale”.

Sempre nella giornata di ieri, i residenti del quartiere hanno voluto esprimere le loro perplessità e preoccupazione in merito alla situazione del cantiere nel torrente.

Le posizioni dei sindaci

“Abbiamo lavorato proprio per evitare che la chiusura del ponte si traducesse in un aumento significativo del traffico sulle nostre strade – spiega il sindaco Nicola Isetta di Quiliano –. L’obiettivo è che Quiliano e Valleggia non vengano interessate dai grandi flussi di traffico, compreso quello pesante, se non eventualmente nella prima fase di assestamento della nuova viabilità. La Strada di Scorrimento Veloce dovrà essere il principale asse di collegamento alternativo. Per noi era fondamentale non perdere il collegamento di trasporto pubblico tra Quiliano e Vado Ligure. Le modifiche che i cittadini vedranno sul territorio sono quindi principalmente funzionali a garantire questo servizio, mentre per il traffico di attraversamento abbiamo lavorato affinché venga utilizzata la Strada di Scorrimento Veloce”.

“Abbiamo preso parte alla riunione in prefettura relativa alla chiusura del ponte di Quiliano. Abbiamo preso atto che Anas ritiene necessario chiudere il ponte per procedere alla sua demolizione integrale. Avevamo chiesto di proseguire i lavori interessando una carreggiata per volta, mantenendo così il senso unico alternato, ma abbiamo dovuto prendere atto della posizione. – dichiara l’amministrazione comunale di Savona guidata dal sindaco Marco Russo –. A questo punto abbiamo richiesto che i lavori si svolgano nel più breve tempo possibile, considerato l’impatto che la decisione di chiudere produrrà sulla vita dei cittadini. Sono state individuate viabilità alternative che riducono il disagio, ma di certo non lo eliminano. Infine dobbiamo però stigmatizzare l’enorme ritardo con cui Anas ha proceduto all’emissione dell’ordinanza e il fatto che non abbia provveduto a un’adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza. Nella riunione di settembre avevamo richiesto che Anas curasse tali aspetti con grande scrupolo, considerata la rilevanza della questione. Purtroppo ciò non è accaduto. La polizia locale si è trovata costretta a emettere la propria ordinanza sulla nuova viabilità prima dell’emissione dell’ordinanza di Anas, perché le azioni da compiere per la modifica della viabilità lo imponevano”.

“La chiusura del ponte ANAS sul torrente Quiliano è un tema sul quale ANAS sta lavorando ormai da mesi. Si tratta di un intervento la cui necessità non è mai stata messa in discussione, sia per ragioni strutturali sia per gli aspetti legati alla sicurezza idraulica – evidenzia il Sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi –. Proprio perché eravamo consapevoli dell’importanza dell’intervento e, allo stesso tempo, delle conseguenze che il cantiere avrebbe avuto sul territorio, come Comuni abbiamo chiesto più volte che venisse valutata la possibilità di organizzare i lavori mantenendo sempre percorribile almeno una corsia, attraverso un senso unico alternato nelle diverse fasi della cantierizzazione A causa di ulteriori problemi tecnici e riguardanti la sicurezza delle persone e dei mezzi ANAS il 12 ottobre chiuderà il transito Sono valutazioni che evidentemente non possono essere messe in discussione, perché la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, ma che comportano potenzialmente disagi ulteriori per cittadini, pendolari, attività economiche e per tutta la mobilità dell’area. Per questo abbiamo chiesto, e continuiamo a chiedere, che ogni scelta organizzativa venga valutata con la massima attenzione, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto della chiusura e i tempi di esecuzione dell’intervento. ANAS ha indicato una durata complessiva dei lavori di circa un anno. Ho fortemente chiesto che i lavori siano trattati come un’opera straordinaria proprio per la complessa situazione viabilistica e di contorno, compresi i disagi alle persone e alle attività , con un confronto costante con ANAS per monitorare i tempi. Il nostro compito è continuare a rappresentare le esigenze del territorio nei confronti di ANAS e di tutti i soggetti coinvolti, chiedendo tempi certi per quanto possibile, un’organizzazione efficace del cantiere, la massima attenzione alla viabilità alternativa e un’informazione puntuale alle comunità interessate. La sicurezza dell’opera non può essere messa in discussione, ma nemmeno possono essere sottovalutate le conseguenze che una chiusura così prolungata avrà sulla vita quotidiana delle persone”.

ANAS individua le direttrici alternative per ciascun senso di marcia

Direzione Vado Ligure ➔ Savona:

Soluzione 1: Via Trieste → nuova viabilità in fregio al Molo 8.44 → collegamento con la SS1 Dir/A Aurelia Bis “Galleria Carrara” → direzione Savona/Autostrade → Strada di Scorrimento Veloce → Via G.B. Frumento → Via Nostra Signora del Monte → rientro sull’Aurelia a Savona, in prossimità dell’Ekom.

Soluzione 2: Aurelia → Via G. Ferraris → Strada di Scorrimento Veloce → Via G.B. Frumento → Via Nostra Signora del Monte → rientro sull’Aurelia a Savona, in prossimità dell’Ekom.

Direzione Savona ➔ Vado Ligure:

Soluzione 1: Aurelia → Corso Svizzera → Strada di Scorrimento Veloce → svincolo di Via Sardegna → Via G. Ferraris → rientro sull’Aurelia a Vado Ligure.

Soluzione 2: Aurelia → Via Nostra Signora del Monte → Via G.B. Frumento → Strada di Scorrimento Veloce → svincolo di Via Sardegna → Via G. Ferraris → rientro sull’Aurelia a Vado Ligure.

Adeguamenti del Trasporto Pubblico Locale

A seguito del tavolo di confronto avviato tra i Comuni, la Provincia e TPL Linea, sono state deliberate variazioni per consentire il transito degli autobus di linea, anche di grandi dimensioni:

– Linee 6 – 6/ – 10 – 37 – 39 in direzione Vado Ligure: percorso regolare sulla via Aurelia sino in loc. Zinola, svolta a destra in via Quiliano, via Torcello, via San Pietro, via Fratelli Cervi, via Diaz, via Ferraris e ritorno sull’Aurelia a Vado Ligure su percorso regolare. Alcune corse effettueranno il transito nella piazza di Valleggia per un collegamento diretto con Vado Ligure. È stata autorizzata una fermata aggiuntiva in via San Pietro fronte civico 3 e verranno attivate per le linee in oggetto le fermate presenti in via Diaz e via Ferraris;

– Linee 6 – 6/ – 10 – 37 – 39 in direzione Savona: percorso regolare sulla via Aurelia sino all’intersezione con via Ferraris in Comune di Vado Ligure, svolta a sinistra in via Ferraris, via Diaz, via Solcasso, Strada di scorrimento veloce, uscita su via Quiliano e ritorno da loc. Zinola sul percorso regolare sulla S.S. 1 Aurelia. Per le linee in oggetto la fermata centrale di Vado Ligure situata sulla S.S. 1 Aurelia nei pressi del semaforo verrà spostata in via Ferraris (fermata normalmente effettuata dalla linea 9) e verranno attivate le altre fermate di via Diaz sino al campo sportivo;

– Linea 40/ in direzione Finale Ligure: percorso regolare sino alla rotatoria di corso Svizzera, piazzale Amburgo, corso Svizzera, Strada di scorrimento veloce, uscita su via Solcasso, via Diaz, via Ferraris e ritorno sull’Aurelia a Vado Ligure su percorso regolare. Alcune corse in orario scolastico, per agevolare l’utenza scolastica, effettueranno il transito da loc. Zinola ed effettueranno il percorso previsto per la linea 6;

– Linea 40/ in direzione Savona: percorso regolare sulla via Aurelia sino all’intersezione con via Ferraris in Comune di Vado Ligure, poi svolta in via Ferraris sino alla rotatoria dei Doks, Strada di scorrimento veloce, corso Svizzera e ritorno su percorso regolare. Per la linea in oggetto la fermata centrale di Vado Ligure situata sulla S.S. 1 Aurelia nei pressi del semaforo verrà spostata in via Ferraris (fermata normalmente effettuata dalla linea 9). Alcune corse in orario scolastico, per agevolare l’utenza scolastica, effettueranno il transito da loc. Zinola ed effettueranno il percorso previsto per la linea 6;

– Linea 9 in direzione Quiliano: percorso regolare sulla via Aurelia sino in loc. Zinola, svolta in via Quiliano, via Torcello, via San Pietro, piazza della Chiesa di Valleggia, via Diaz, inversione di marcia presso la rotatoria all’altezza dello stadio Chittolina, via Fratelli Cervi, via San Pietro, via Torcello e ritorno sul percorso regolare. È stata autorizzata una fermata aggiuntiva nei pressi della rotatoria dello stadio Chittolina (dal sottopasso ferroviario) e la linea effettuerà tutte le fermate presenti in via Quiliano e la fermata aggiuntiva in via San Pietro;

– Linea 9 in direzione Savona: via XXV Aprile, piazza della Chiesa di Valleggia, via san Pietro, via Torcello, via Quiliano e ritorno sul percorso regolare da loc. Zinola. La linea effettuerà tutte le fermate presenti in via Quiliano.

Per la tratta sulla S.S. 1 Aurelia compresa tra loc. Murate e l’intersezione con via Ferraris in Comune di Vado Ligure verrà attivato un servizio navetta (con autobus di piccole dimensioni) che prevederà corse in orario scolastico, in mattinata e nel pomeriggio.

In loc. Zinola, in sostituzione delle due fermate previste nei pressi della rotatoria ed interdette al traffico veicolare, verranno effettuate le seguenti fermate:

in direzione Vado Ligure: istituzione di una nuova fermata nei pressi del semaforo pedonale (in prossimità della piadineria), attiva per tutte le linee;

in direzione Savona: effettuazione dell’attuale fermata situata nei pressi del distributore di carburanti (attiva per tutte le linee).

Le modifiche sopra riportate incidono necessariamente sui tempi di percorrenza di tutte le linee interessate e pertanto si è reso necessario procedere ad una revisione degli orari di servizio. Tutti gli orari aggiornati, in vigore dalle ore 9:00 di lunedì 12 ottobre 2026, saranno disponibili sul sito aziendale www.tpllinea.it – alla pagina “linee e orari”.

Il servizio verrà monitorato nei primi giorni di attuazione delle modifiche alla viabilità e non si escludono ulteriori successive variazioni agli orari di servizio a seguito delle risultanze dei monitoraggi.

Per ulteriori chiarimenti è a disposizione il numero verde TPL Linea attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00.

Le Amministrazioni comunali effettueranno un attento monitoraggio delle prime fasi di attivazione del nuovo assetto viario e della gestione del cantiere nel tempo. Le Polizie locali, in sinergia, assicureranno una attenta vigilanza dei flussi di traffico e delle eventuali criticità. ANAS garantirà, tramite l’impresa appaltatrice, l’installazione della segnaletica stradale di preavviso, la sorveglianza permanente della tratta interdetta e la presenza di personale con funzioni di moviere in prossimità dei blocchi fisici di cantiere. Si informa infine che, in stretto coordinamento con le autorità competenti, è stato predisposto un Piano intercomunale speditivo di Protezione Civile che individua procedure chiare e coordinate, al fine di assicurare la gestione tempestiva di qualsiasi scenario di emergenza. Il monitoraggio sul campo consentirà di valutare, d’intesa con gli enti preposti, eventuali correttivi migliorativi.

“Le Amministrazioni ribadiscono la richiesta ad ANAS di garantire tempi certi e il massimo contenimento della durata complessiva della chiusura. Le planimetrie dettagliate dei percorsi alternativi sono messe a disposizione della cittadinanza, dei lavoratori e delle attività produttive sui canali ufficiali della Provincia di Savona, per consentire una preventiva programmazione degli spostamenti”, conclude la note.