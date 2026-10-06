Cengio, la biblioteca civica si arricchisce di un patrimonio librario di pregio grazie alla donazione di Gianni Toscani

Cengio. Una donazione significativa alla Biblioteca civica di Cengio in memoria di Franco Icardi, scomparso di recente. Il sindaco Francesco Dotta e tutta l’Amministrazione comunale ringrazia pubblicamente l’altarese Gianni Toscani, amico del compianto direttore, con il suo gesto infatti il presidio culturale del paese si è arricchito notevolmente.

“I numerosi volumi e le attrezzature donati alla nostra Biblioteca sono giunti in condizioni ottime e costituiscono un patrimonio di altissimo pregio – scrivono dal Comune nella lettera di ringraziamento – Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla ricchezza e dalla cura della raccolta: dalla vasta e documentata sezione dedicata alla storia, con specifico riferimento al periodo della Prima e della Seconda Guerra Mondiale fino alla storia del dopoguerra e dei giorni nostri, con numerosi volumi di attualità. Notevole anche la collezione di romanzi di autori italiani e stranieri, le opere di filosofia e i testi dei principali autori latini. Davvero un patrimonio costruito negli anni con passione, competenza e amore per la conoscenza”.

E ancora: “Al fine di valorizzare adeguatamente il prezioso lascito e per conservarne la memoria, l’intera raccolta verrà sottoposta a una regolare catalogazione in una sezione a dedicata e sarà disponibile al prestito per tutti i cittadini. Inoltre, su ciascuno dei volumi verrà apposta la dicitura “Fondo Toscani”.