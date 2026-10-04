Celle Ligure onora San Michele Arcangelo, patrono cittadino e protettore dei paracadutisti

Ieri a Celle Ligure si sono svolte le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della cittadina ligure.
“È stato bellissimo vedere le vie del paese riempirsi di cittadini e turisti, uniti dal senso di appartenenza e dal rispetto per una tradizione così profonda” ha affermato il consigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza, presente nella località del levante savones per prendere parte all’evento.
“Un momento particolarmente significativo ed emozionante è stata la processione: la statua di San Michele è stata accompagnata lungo il percorso da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Sezione di Monza) — un gesto speciale legato al fatto che l’Arcangelo è anche il protettore dei paracadutisti!”.
“Un pomeriggio speciale che ha fatto battere il cuore di un’intera comunità. Un grazie sincero al sindaco Marco Beltrame, alla parrocchia, alle Confraternite, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa festa così preziosa” ha concluso Vaccarezza.