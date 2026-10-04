Celle Ligure onora San Michele Arcangelo, patrono cittadino e protettore dei paracadutisti

Ieri a Celle Ligure si sono svolte le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della cittadina ligure.

“​È stato bellissimo vedere le vie del paese riempirsi di cittadini e turisti, uniti dal senso di appartenenza e dal rispetto per una tradizione così profonda” ha affermato il consigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza, presente nella località del levante savones per prendere parte all’evento.

“​Un momento particolarmente significativo ed emozionante è stata la processione: la statua di San Michele è stata accompagnata lungo il percorso da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Sezione di Monza) — un gesto speciale legato al fatto che l’Arcangelo è anche il protettore dei paracadutisti!”.

“​Un pomeriggio speciale che ha fatto battere il cuore di un’intera comunità. Un grazie sincero al sindaco Marco Beltrame, alla parrocchia, alle Confraternite, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa festa così preziosa” ha concluso Vaccarezza.