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Intervento

Celle, Anas abbassa la segnaletica lungo la curva del Bouffou: sicurezza stradale senza coprire la visuale di uno degli scorci più belli del paese

Il sindaco Beltrame: "Abbiamo trovato una soluzione. Lavoro eseguito dopo le interlocuzioni degli scorsi giorni"

Celle Ligure. Abbassata la segnaletica stradale che, da qualche giorno, era stata installata lungo un tratto di Aurelia nella zona del Bouffou, parte a levante del paese, con lo scopo di segnalare una curva pericolosa.  Obiettivo sicurezza per Anas che questa mattina ha provveduto però anche a sistemare i delineatori stradali a un’altezza inferiore.

L’intervento in seguito alle interlocuzioni con il sindaco Marco Beltrame e alle segnalazioni dei cellesi che sottolineavano come i cartelli coprissero la visuale di uno degli scorci più suggestivi del paese certamente senza chiederne l’eliminazione visto l’intento di tutela di chi è alla guida, ma solo di poterli abbassare. E così è stato.

“Anas è intervenuta per quanto possibile abbassando i cartelli” informa il sindaco Beltrame che ha seguito l’iter. “Abbiamo avuto un fitto dialogo nei giorni scorsi e si è fatto quanto di meglio si è potuto trovando una soluzione“.

Sicurezza quindi nel tratto interessato e tutela del panorama.

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