Carcarese, Valmati: “Dobbiamo avere più qualità e consapevolezza”

Carcare. La Carcarese supera 2-1 l’Arenzano e porta a casa tre punti importanti al termine di una partita combattuta. La formazione di Valmati ha saputo sfruttare le occasioni avute, riuscendo a trovare il gol decisivo nel finale con Zunino. Dall’altra parte, l’Arenzano ha colpito un palo e una traversa e ha avuto anche la possibilità di pareggiare dal dischetto, con Baroni che ha fallito il rigore al 28’.

Una vittoria che, per Enrico Valmati, rappresenta anche un ulteriore passo nel percorso di crescita della squadra. “Oggi era una partita che sapevamo benissimo come doveva andare, nel senso che loro hanno un tipo di gioco e noi un altro. Dobbiamo stare attenti sicuramente di più alle ripartenze, bisogna avere più qualità, più consapevolezza perché quando vuoi palleggiare devi essere conscio di quello che stai facendo”.

La Carcarese è ancora alla ricerca dei migliori automatismi. “Noi siamo ancora un po’ in fase di rodaggio, si sono viste tantissime belle cose però appena forziamo qualche palla diamo occasione agli altri e questo non deve succedere. Quindi sicuramente oggi, per la prima volta rispetto alle altre partite, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, sicuramente anche con il rigore sbagliato”.

Valmati sottolinea però la crescita mostrata nella ripresa. Dopo il gol di Sakhi all’8’ e l’autorete che ha permesso alla Carcarese di pareggiare al 13’, la squadra ha trovato maggiore equilibrio con il passare dei minuti, fino alla rete di Zunino all’88’. “Devo essere sincero, nel secondo tempo mi aspettavo che il gol arrivasse da noi perché siamo riusciti di più a chiudere l’Arenzano, a non farli ripartire, abbiamo preso più consapevolezza rispetto al primo tempo e questo ci deve dare forza per le partite future”.

Il tecnico invita però a non avere fretta. La squadra dovrà continuare a lavorare per arrivare al livello desiderato. “Sicuramente non è facile pensare di essere già quello che vorremmo essere, perché non si può avere tutto subito. Quindi anche le prossime partite non andranno sempre come vorremmo, però dobbiamo essere bravi a soffrire quando le cose che vogliamo fare non ci riescono”.

Una vittoria, dunque, che vale tre punti ma anche consapevolezza. La Carcarese continua il proprio percorso, sapendo che il processo di crescita passa anche dalla capacità di gestire le difficoltà e portare a casa partite come quella contro l’Arenzano.

Le formazioni:

Arenzano: 1 Faggiano, 2 Capurro, 3 Genduso, 4 Colucci, 5 Baroni, 6 Lupi, 7 Cicirello, 8 Lagorio, 9 Zenati, 10 Pastorino, 11 Sakhi. A disposizione: 12 Sias, 13 Fortuna, 14 Gorini, 15 De Mattei, 16 Voaggi, 17 Coscia, 18 Cannella, 19 Piu, 20 Battaglia. Allenatore: Rodrigue Boisfer

Carcarese: 1 Galletti, 2 Babliuk, 3 Maresca, 4 Prato, 5 Di Mattia, 6 Berretta, 7 Sunday, 8 Szerdi, 9 Brignone, 10 Zunino, 11 Chiarlone. A disposizione: 12 Saettone, 13 Angeli, 14 Bertoni, 15 Berruti, 16 Calcagno, 17 Erhahon, 18 Moretti, 19 Piazza, 20 Cancellara. Allenatore: Enrico Valmati

Tabellino

8’ Sakhi, 13’ Autogol, 28’ rigore sbagliato da Baroni, 88’ Zunino