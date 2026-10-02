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Carcarese, colpo dalla Serie D: a centrocampo arriva Federico Calcagno

L'ex Celle Varazze riparte dal club biancorosso

Generico ottobre 2026

Colpo importante per la Carcarese. A centrocampo è ufficiale l’arrivo di Federico Calcagno, centrocampista.

Dopo l’esperienza al Celle Varazze, con cui ha vinto l’Eccellenza e giocato la Serie D, il classe 2005 riparte dal club biancorosso. Di seguito il comunicato della Carcarese.

Il comunicato

L’A.S.D. Carcarese è lieta di annunciare l’ingaggio di Federico Calcagno.

Centrocampista centrale classe 2005, Calcagno è un profilo giovane ma già dotato di una solida esperienza in categorie importanti. Dopo aver svolto un percorso formativo di prim’ordine nei settori giovanili di società blasonate come Virtus Entella e Vado, si è affermato tra i grandi vissuti da protagonista un biennio di alto livello con la maglia del Celle Varazze. Con i biancoblu ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, prima di confrontarsi con profitto con il palcoscenico nazionale della Serie D.

Benvenuto nella famiglia biancorossa Federico.

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