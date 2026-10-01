Campionati italiani salvamento a Riccione: successi per il Circolo Nautico Loano

Riccione. Con due ori per il giovane Matteo Salicetti, tre titoli individuali per Giovanni Mattiacci e Clarisse Mucci, il titolo Juniores di Violante Gera e una lunga serie di medaglie e finali, si chiude con un bilancio di assoluto prestigio la stagione agonistica della specialità per il sodalizio rivierasco.

“Da circa un anno nel nostro Circolo” dichiara il presidente, l’avvocato Luca Battaglieri, “sono confluiti i Nuotatori Canavesani, guidati da Elena Prelle, tecnico di grande esperienza internazionale, già campionessa e primatista mondiale: si tratta di un forte gruppo di atleti, loanesi e piemontesi, che si allena con grande impegno nelle specialità del salvamento, prima fra tutte quella del surf lifesaving, ma anche l’Oceanrace, l’ Oceanman, e lo sprint”.

“Si tratta di discipline “nuove” e particolarmente articolate” gli fa eco Elena Prelle, responsabile del progetto, “fatte di velocità, tecnica, resistenza e capacità di affrontare prove molto diverse tra loro”.

Con i Campionati Italiani Surf Lifesaving di categoria che si sono svolti a Riccione dal 23 al 26 settembre 2026, l’intenso lavoro svolto nella passata stagione a Loano ha trovato consacrazione in una serie di successi per gli atleti della disciplina.

“La prestazione di maggior spicco della trasferta di Riccione è stata di Matteo Salicetti:” dice Battaglieri, “l’atleta loanese, studente dell’ITIS di Savona, ha iniziato a praticare il salvamento soltanto nell’estate del 2026 e, a pochi mesi dall’inizio di questa nuova avventura sportiva, è già riuscito a conquistare due titoli italiani: il primo è arrivato nei 90 metri Sprint della categoria Ragazzi, con la conquista del titolo individuale, il secondo nella staffetta Sprint della categoria Cadetti, dove Matteo ha contribuito al successo insieme ai compagni Giovanni Mattiacci, Giacomo Rossebastiano e Carlo Casanova Borca”.

Due ori che raccontano non soltanto il talento dell’atleta loanese, ma anche la rapidità con cui ha saputo inserirsi in una disciplina difficile e “nuova”. Tra i protagonisti della manifestazione c’è anche Giovanni Mattiacci, autore di una prestazione di assoluto rilievo nella categoria Cadetti.

Per lui sono arrivati due titoli italiani individuali, nello Sprint e nelle Bandierine, ai quali si sono aggiunte tre medaglie d’argento individuali nelle prove di Board Race, Surf Ski Race e Oceanman.

Un bottino ulteriormente impreziosito dai successi nelle gare a squadre: Mattiacci ha infatti conquistato tre ori nelle staffette, nella Board Rescue, nella Staffetta Sprint e nella staffetta Torpedo.

“Una prestazione completa e di grande continuità, che conferma le qualità dell’atleta nelle diverse specialità del surf lifesaving e il livello raggiunto dal gruppo di allenamento loanese”, dice Prelle.

Nella categoria femminile, doppio titolo italiano individuale anche per Clarisse Mucci, protagonista nelle prove di Oceanwoman e Board Race.

Due successi ottenuti in discipline che richiedono preparazione atletica, tecnica e capacità di interpretare al meglio condizioni e situazioni di gara differenti.

Non poteva mancare all’appello Violante Gera, che a Riccione si è laureata Campionessa Italiana Juniores nello Sprint, dopo la conquista delle due medaglia d’argento e una di bronzo ai recenti Campionati Europei Juniores.

La bontà del progetto comune Nuotatori Canavesani – Circolo Nautico Loano e dei programmi di preparazione che si svolgono nella riviera ligure è confermata dalla presenza di atleti di altri sodalizi che trascorrono a Loano buona parte i loro percorsi di preparazione, specialmente per le discipline oceaniche. Anche questi atleti a Riccione hanno ottenuto podi e importanti piazzamenti in finale.

Con l’inizio dell’autunno, a Loano si ripartirà a tutto gas, con l’arrivo di nuovi compagni di allenamento e nuovi obiettivi da inseguire.

Conclude Elena Prelle: “Dopo una stagione così ricca di successi, il messaggio è chiaro: a Loano il surf lifesaving ha trovato un terreno fertile per crescere, e il prossimo capitolo è già pronto per essere scritto”.