Calcio dilettanti: le designazioni arbitrali dalla Serie D alla Seconda Categoria

Serie D Girone A (7^ giornata)
Millesimo – Borgosesia: Lorenzo Beretta (Bergamo) | Assistenti: Mattia Malerba (Cinisello Balsamo), Vincenzo Alberto Sivverini (Monza)
Sestri Levante – Celle Varazze: Gianluca Noto (Pisa) | Assistenti: Andrea Lo Chiatto (Nichelino), Lorenzo De Giulio (Nichelino)
Eccellenza (5^ giornata)
Busalla calcio – Savona: Ramez Fousfos (Albenga) | Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari), Matthias Crisafulli (Genova)
Cairese – Molassana: Andrea De Longis (Chiavari) | Assistenti: Gianluca Sanguinetti (La Spezia), Alessandro Valdi (Chiavari)
Campomorone – Albissole: Andrea Brizzi (La Spezia) | Assistenti: Giulio Fantino (Savona), Matteo Crotti (Genova)
Carcarese – Athletic Club albaro: Alessio Carrea (Genova) | Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova), Jetmir Hasa (Albenga)
Genova calcio – Rivasamba: Giacomo Fraticelli (Genova) | Assistenti: Florjana Doci (Savona), Mario Preci (Savona)
Golfo Paradiso prorecco c.a. – Sammargheritese: Federico Tosi (Busto Arsizio) | Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Alessandro De Lucia (Genova)
Pietra Ligure 1956 – Lavagnese 1919 a.s.d.: Rodolfo Corellino (Genova) | Assistenti: Catello Gasparo (Genova), Michele Bernardini (Genova)
Vallescrivia 2018 – Arenzano football club: Giorgia Scaffidi (Alba – Bra) | Assistenti: Vesselin Adriano Torrero (Genova), Emmanuel Crova (Chiavari).
Promozione (4^ giornata)
Albingaunia – Sampierdarenese: Federico Mantero (Savona) | Assistenti: Silvia Maria Vergani (Savona), Silvano Salvestrini (Albenga)
Borgo Incrociati – San Francesco Loano: Davide Laconi (Genova) | Assistenti: Andrea Bordone (Chiavari), Sofia Caterina Lamanna (Chiavari)
Campese f.b.c. – San Cipriano: Stefano Romero (Savona) | Assistenti: Giuseppe Simone Rodino’ (Novi Ligure), Kaltoum El Fary (Savona)
Ceriale calcio – Olimpic 1971: Stefano Falamischia (Savona) | Assistenti: Andrea Chiefalo (Savona), Isabel Sulo (Albenga)
Masone – Baia alassio auxilium: Mattia Schenone (Genova) | Assistenti: Nicola Garibaldi (Chiavari), Emanuele Atzei (Chiavari)
Praese 1945 – Finale: Matteo Perassolo (Novi Ligure) | Assistenti: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova), Federico Cantoni (Genova)
Sestrese bor. 1919 – Pontelungo 1949: Matteo Vranicich (Genova) | Assistenti: Fabio Cannella (Genova), Enrico Mereto (Genova)
Virtus Sanremese – Ventimiglia: Luca Magaglio (Imperia) | Assistenti: Matteo Moretti (Savona), Alessio Tagliero (Savona).
Prima Categoria “A” (3^ giornata)
Andora – Altarese: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Camporosso – Quiliano&aValleggia: Gabriele Semeria (Imperia)
Cisano – Cengio: Alessandro Cattunar (Imperia)
Golfo Dianese – Argentina arma: Mattia Calo (Albenga)
Nolese – Dego: Marco Visani (Genova)
Ospedaletti – Veloce 1910: Martin Virgilio (Imperia)
Speranza – Oneglia : Andrea Zunino (Savona)Villanovese – Vallecrosia Academy: Alessandro Azzizzi (Genova)
Prima Categoria “B” (3^ giornata)
Granarolo – S.G. Battista: Vincenzo Falco (Genova)
Multedo – Valsecca: Francesco Devoti (Genova)
Old Boys Rensen – Mura Angeli: Davide Dalle Nogare (Genova)
Priamar – Pegliese: Thomas Felline (Savona)
Rossiglionese – Bolzanetese: Federico Cantoni (Genova)
Sassello – Savignone: Samuele Baccino (Savona)
Serra Riccò – Cella: Giorgio Minniti (Genova)
Voltri 87 – Rabona Via dell’Acciaio: Filippo Masini (Genova)
Seconda Categoria “A” (1^ giornata)
Borghetto – Albingaunia: Federico Dellisola (Albenga)
Camporosso – Polisportiva Sanremo: Adnane Raddouh (Imperia)
Carlin’s Boys – Bordighera: Albjon Salillari (Imperia)
Pontelungo – San Bartolomeo Cervo: Mruan Ait Oulhyan (Albenga)
Riva Ligure – San Filippo Neri: Stefano Calzolari (Albenga)
San Michele – Real Santo Stefano: Ishrak Rahman (Albenga)
Seconda Categoria “B” (1^ giornata)
Bardineto – Savona: Daniele Santini (Savona)
Carcarese – Rocchetta: Andrea Podda (Savona)
Murialdo – Pallare: Marco D’Amato (Savona)
Plodio – Mallare: Joshua Lunardon (Savona)
Savona – Borghetto: Gianluca Cirillo (Savona)
Virtus Don Bosco – Giusvalla: Tiziano Vaglica (Savona)