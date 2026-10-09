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Direttori e assistenti

Calcio dilettanti: le designazioni arbitrali dalla Serie D alla Seconda Categoria

Il programma completo

Eccellenza: Cairese vs Vallescrivia, la fotogallery

Serie D Girone A (7^ giornata)

Millesimo – Borgosesia: Lorenzo Beretta (Bergamo) | Assistenti: Mattia Malerba (Cinisello Balsamo), Vincenzo Alberto Sivverini (Monza)

Sestri Levante – Celle Varazze: Gianluca Noto (Pisa) | Assistenti: Andrea Lo Chiatto (Nichelino), Lorenzo De Giulio (Nichelino)

Eccellenza (5^ giornata)

Busalla calcio – Savona: Ramez Fousfos (Albenga) | Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari), Matthias Crisafulli (Genova)
Cairese – Molassana: Andrea De Longis (Chiavari) | Assistenti: Gianluca Sanguinetti (La Spezia), Alessandro Valdi (Chiavari)
Campomorone  – Albissole: Andrea Brizzi (La Spezia) | Assistenti: Giulio Fantino (Savona), Matteo Crotti (Genova)
Carcarese – Athletic Club albaro: Alessio Carrea (Genova) | Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova), Jetmir Hasa (Albenga)
Genova calcio – Rivasamba: Giacomo Fraticelli (Genova) | Assistenti: Florjana Doci (Savona), Mario Preci (Savona)
Golfo Paradiso prorecco c.a. – Sammargheritese: Federico Tosi (Busto Arsizio) | Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Alessandro De Lucia (Genova)
Pietra Ligure 1956 – Lavagnese 1919 a.s.d.: Rodolfo Corellino (Genova) | Assistenti: Catello Gasparo (Genova), Michele Bernardini (Genova)
Vallescrivia 2018 – Arenzano football club: Giorgia Scaffidi (Alba – Bra) | Assistenti: Vesselin Adriano Torrero (Genova), Emmanuel Crova (Chiavari).

Promozione (4^ giornata)

Albingaunia – Sampierdarenese: Federico Mantero (Savona) | Assistenti: Silvia Maria Vergani (Savona), Silvano Salvestrini (Albenga)
Borgo Incrociati – San Francesco Loano: Davide Laconi (Genova) | Assistenti: Andrea Bordone (Chiavari), Sofia Caterina Lamanna (Chiavari)
Campese f.b.c. – San Cipriano: Stefano Romero (Savona) | Assistenti: Giuseppe Simone Rodino’ (Novi Ligure), Kaltoum El Fary (Savona)
Ceriale calcio – Olimpic 1971: Stefano Falamischia (Savona) | Assistenti: Andrea Chiefalo (Savona), Isabel Sulo (Albenga)
Masone – Baia alassio auxilium: Mattia Schenone (Genova) | Assistenti: Nicola Garibaldi (Chiavari), Emanuele Atzei (Chiavari)
Praese 1945 – Finale: Matteo Perassolo (Novi Ligure) | Assistenti: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova), Federico Cantoni (Genova)
Sestrese bor. 1919 – Pontelungo 1949: Matteo Vranicich (Genova) | Assistenti: Fabio Cannella (Genova), Enrico Mereto (Genova)
Virtus Sanremese – Ventimiglia: Luca Magaglio (Imperia) | Assistenti: Matteo Moretti (Savona), Alessio Tagliero (Savona).

Prima Categoria “A” (3^ giornata)

Andora – Altarese: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Camporosso – Quiliano&aValleggia: Gabriele Semeria (Imperia)
Cisano – Cengio: Alessandro Cattunar (Imperia)
Golfo Dianese  – Argentina arma: Mattia Calo (Albenga)
Nolese – Dego: Marco Visani (Genova)
Ospedaletti – Veloce 1910: Martin Virgilio (Imperia)
Speranza  – Oneglia : Andrea Zunino (Savona)Villanovese – Vallecrosia Academy: Alessandro Azzizzi (Genova)

Prima Categoria “B” (3^ giornata)

Granarolo – S.G. Battista: Vincenzo Falco (Genova)
Multedo – Valsecca: Francesco Devoti (Genova)
Old Boys Rensen – Mura Angeli: Davide Dalle Nogare (Genova)
Priamar  – Pegliese: Thomas Felline (Savona)
Rossiglionese – Bolzanetese: Federico Cantoni (Genova)
Sassello – Savignone: Samuele Baccino (Savona)
Serra Riccò – Cella: Giorgio Minniti (Genova)
Voltri 87 – Rabona Via dell’Acciaio: Filippo Masini (Genova)

Seconda Categoria “A” (1^ giornata)

Borghetto – Albingaunia: Federico Dellisola (Albenga)

Camporosso – Polisportiva Sanremo: Adnane Raddouh (Imperia)

Carlin’s Boys – Bordighera: Albjon Salillari (Imperia)

Pontelungo – San Bartolomeo Cervo: Mruan Ait Oulhyan (Albenga)

Riva Ligure – San Filippo Neri: Stefano Calzolari (Albenga)

San Michele – Real Santo Stefano: Ishrak Rahman (Albenga)

Seconda Categoria “B” (1^ giornata)

Bardineto – Savona: Daniele Santini (Savona)

Carcarese – Rocchetta: Andrea Podda (Savona)

Murialdo – Pallare: Marco D’Amato (Savona)

Plodio – Mallare: Joshua Lunardon (Savona)

Savona – Borghetto: Gianluca Cirillo (Savona)

Virtus Don Bosco – Giusvalla: Tiziano Vaglica (Savona)

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