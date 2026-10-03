Cade in mountain bike a Toirano, grave un turista tedesco: soccorso con l’elisoccorso

Toirano. Intervento di soccorso nella mattinata odierna (3 ottobre) in località Prati Preglia, nella zona di Toirano, dove un biker tedesco di 55 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto mentre si trovava in sella alla propria mountain bike, riportando un trauma toracico piuttosto serio.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e assistito il 55enne.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, considerate le condizioni dell’infortunato è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del Piemonte.

Il biker è stato quindi recuperato dall’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato preso in carico dai sanitari.