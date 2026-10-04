Oggi il Comune di Bormida ha celebrato ufficialmente il proprio ingresso nell’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco.

Alla cerimonia presenti, oltre al sindaco Daniele Galliano, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo, oltre a molti amministratori della Liguria.

“Un riconoscimento importante che valorizza la storia, le tradizioni e l’identità del nostro territorio. Custodire e tramandare questo patrimonio alle nuove generazioni significa preservare la memoria delle nostre comunità e rafforzare il legame con le nostre radici – dichiara l’assessore Ripamonti -. Grazie al Comune di Bormida, al Sindaco Daniele Galliano, all’Associazione Internazionale Regina Elena, ai sindaci presenti e a tutti coloro che si impegnano per mantenere viva la nostra storia”.

“Una giornata davvero storica – ha sottolineato il consigliere Angelo Vaccarezza -. Un riconoscimento prestigioso che affonda le radici nel passato, riannodando i profondi legami storici tra la dinastia dei Del Carretto e la famiglia nobile monegasca, riscoperti grazie al lavoro di ricerca dello storico e giornalista Andrea Carnino e al lavoro di Silvia Molino, Fiduciario per la Provincia di Savona dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv”.

“​È stato un momento di festa e di grande valore per la comunità locale, vissuto nell’ambito della tradizionale sagra della castagna: dalla Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giorgio dal Vescovo di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, alla suggestiva rievocazione storica con il gruppo “I Signori di Rivalba”, fino alla cerimonia solenne in sala consiliare” ha aggiunto il consigliere regionale delegato.

“​Entrare a far parte di questa rete internazionale rappresenta una straordinaria opportunità di promozione culturale, turistica ed economica per Bormida e per tutta la Val Bormida, proiettando le bellezze e le eccellenze di questo territorio in un circuito di rilievo europeo legato al Principato di Monaco”.

“​Un grazie di cuore a Daniele per la solita straordinaria accoglienza, per l’ospitalità, e un grande complimento a lui, all’amministrazione comunale, alla Pro Loco e a tutta la comunità di Bormida per l’organizzazione di questa giornata e per questo traguardo che valorizza l’identità del territorio e apre nuove prospettive per il futuro” ha concluso Vaccarezza.