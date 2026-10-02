Bormida e Mallare entrano nell’Associazione dei Siti storici Grimaldi di Monaco

Bormida-Mallare. L’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco continua a crescere con l’ingresso del Comune di Mallare e di Bormida, in provincia di Savona.

Il territorio, abitato già in epoca romana, nel X secolo entrò a far parte della Marca Aleramica. Nel 1142, diciassette anni dopo la morte del marchese di Savona Bonifacio del Vasto, passò al figlio Enrico I, capostipite dei marchesi Del Carretto.

Un successivo passaggio fondamentale risale al 21 ottobre 1268, quando, con l’atto di divisione tra i figli del marchese Giacomo Del Carretto, rogato presso il Monastero di Santo Stefano di Millesimo, Mallare venne assegnato al figlio Corrado, capostipite del ramo dei Del Carretto di Millesimo.

Il legame storico con la Famiglia Grimaldi si concretizza attraverso Aurelia Del Carretto, figlia del marchese Giacomo, che tra i suoi possedimenti aveva anche Mallare. Aurelia sposò in prime nozze Lanfranco Grimaldi, dal quale ebbe Ranieri I, secondo Signore di Monaco e padre di Carlo I, primo Signore sovrano di Monaco e fondatore della dinastia dei Sovrani del Principato. Successivamente

Aurelia fu moglie di Francesco Grimaldi, primo Signore di Monaco.

“L’ingresso del Comune di Mallare all’interno dei Siti Storici Grimaldi di Monaco è un prestigioso riconoscimento ed un omaggio alla nostra storia ed ai legami che uniscono il territorio mallarese alla dinastia Grimaldi. Esso rappresenta un’interessante opportunità di valorizzazione culturale, storica e turistica del nostro territorio e delle nostre attività – afferma con orgoglio Flavio Astiggiano Sindaco di Mallare – Ringrazio il Sindaco di Dolceacqua, presidente dell’Associazione, che ci ha dato questa opportunità, ed il dottor Carnino, vice-presidente nazionale ODV Regina Elena che si è occupato delle ricerche storiche dei collegamenti di Mallare con i Grimaldi di Monaco. Entrare a far parte di questa rete ci permette di inserire lo “scrigno verde” che è il nostro paese in un circuito di

valorizzazione e promozione internazionale del nostro splendido territorio, delle importanti attività – anche legate al mondo outdoor – che su di esso si sviluppano, dei nostri prodotti caratteristici”.

Per quanto riguarda Bormida, domenica 4 ottobre, nell’ambito della tradizionale festa dedicata alla castagna, il Comune celebrerà ufficialmente il proprio ingresso nell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia. Alle 10.30 in Piazza della Chiesa si ritroveranno i partecipanti e i gruppi storici. Alle 11, nella quattrocentesca Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, sarà celebrata la Santa Messa da monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì. Al termine della funzione è prevista una suggestiva cerimonia di investitura: a conferire l’onorificenza sarà il gruppo storico “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco, in un momento che riporterà simbolicamente il paese alle atmosfere e ai rituali delle antiche corti. Alle 12.30, nella Sala Consiliare del Municipio si terrà la solenne cerimonia. Dopo gli interventi del sindaco Daniele Galliano e delle altre autorità presenti, prenderà la parola Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico-culturale che ha portato alla luce il legame storico tra Bormida e i Grimaldi di Monaco.

L’ingresso nell’Associazione consentirà inoltre ai due Comuni valbormidesi di partecipare alle iniziative realizzate in collaborazione con il Principato di Monaco e con gli altri territori italiani e francesi della rete, favorendo nuove occasioni di incontro, scambio e visibilità internazionale. Il prossimo importante appuntamento è previsto per venerdì 9 ottobre 2026, quando S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco sarà in Piemonte per visitare tre Comuni aderenti all’Associazione: Cerreto Langhe, Niella Belbo e Novello. La visita rappresenterà un nuovo momento di grande valore storico e istituzionale e contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra il Principato di Monaco e i territori italiani appartenenti alla rete dei Siti Storici Grimaldi.