Blackout Savona nel finale, Barone: “Calo mentale difficile da spiegare. Dobbiamo soffrire di meno”

Savona. Non riesce ad ottenere altri tre punti il Savona di mister Sarpero. Il Campomorone sigla la rete del pareggio al termine della partita, uguagliando la rete di Silvestri grazie a Diakhate. C’è rammarico negli occhi degli ‘Striscioni’, come in quelli del ds Alessio Barone che, al termine della partita, dichiara di aver notato un notevole calo mentale.

Commenta Barone: “È difficile da spiegare, credo sia un calo mentale. Il primo tempo l’abbiamo fatto abbastanza bene, pur sbagliando un po’ di scelte. Nella ripresa abbiamo fatto gol subito e un ottimo quarto d’ora. Dal 25′ in poi invece si è spenta la luce. Abbiamo gestito male la palla, in fase difensiva siamo stati distratti e il loro gol alla fine era nell’aria”.

Il Savona deve imparare a reggere meglio nei finali di partita? Secondo il ds non è una questione di subire “meglio”, ma di subire “meno”. Dichiara infatti: “Secondo me non dobbiamo soffrire meglio, ma soffrire meno. Abbiamo la qualità per gestire meglio la palla e subire meno pericoli. Bisogna chiudere le partite, ne abbiamo avuto la possibilità. Ma anche se non le chiudiamo possiamo gestire meglio il possesso”.

Nel complesso il giudizio su questo avvio non cambia: “Sicuramente è un inizio positivo. Sapevo che oggi avremmo affrontato una squadra forte, abituata a queste partite e che non molla mai. Hanno ripreso il risultato e secondo me con merito per quanto hanno creato, anche se c’è tanta colpa nostra. Ma questo pareggio non cambia il giudizio sull’inizio di campionato“.