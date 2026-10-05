Biker soccorso nell’entroterra finalese: trasportato al Santa Corona

Finale L. Incidente nel pomeriggio di oggi per un biker straniero, rimasto ferito a seguito di una caduta avvenuta nell’entroterra finalese, nella zona di Strada Vecchia, sulle alture della frazione di Varigotti.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30 sarebbe scattato l’allarme per l’infotunio lungo il trail che il turista sportivo stava percorrendo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Noli e il 118: il biker, dopo le prime cure da parte del personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, non avrebbe riportato gravi traumi e/o lesioni: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.