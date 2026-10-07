“Baia del Sole Accessibile”: il 10 ottobre la presentazione di “Person Alvaro”, il veicolo che porta le persone con disabilità fino al mare

Alassio. Prosegue nel ponente ligure l’attuazione di “Baia del Sole Accessibile”, l’articolato progetto che vede il Comune di Alassio capofila del partenariato formato dai Comuni di Albenga, Laigueglia, Villanova d’Albenga, Garlenda e UILDM-Albenga con l’obiettivo di rendere la Baia del Sole una destinazione turistica sempre più accessibile e inclusiva per le persone con disabilità.

“Il progetto “Baia del Sole Accessibile” – spiega il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, attraverso il percorso attivato dalla Regione Liguria, e dispone di risorse complessive pari a 428.400 euro. La Regione Liguria, attraverso l’Assessorato al Turismo, accompagna il progetto, mentre il Comune di Alassio, in qualità di capofila, coordina il partenariato e l’attuazione delle azioni previste nei cinque Comuni coinvolti. La dimostrazione di Laigueglia sarà una delle azioni attraverso cui il progetto “Baia del Sole Accessibile” prosegue il proprio percorso, in vista dell’atteso appuntamento del 14 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini”.

Tra gli interventi già realizzati e quelli in corso del progetto figurano servizi e strumenti per migliorare l’accessibilità delle spiagge e degli spazi pubblici, la mobilità, l’informazione e la fruizione turistica, insieme ad attività di formazione e sensibilizzazione. Per quanto riguarda in particolare l’accesso e la fruizione della spiaggia, il progetto prevede diverse soluzioni e ausili, dalle passerelle per facilitare gli spostamenti sulla sabbia ad attrezzature dedicate alle persone con difficoltà motorie. “Person Alvaro” rappresenta una di queste soluzioni: un veicolo semovente pensato per affrontare anche sabbia, ghiaia e ciottoli e accompagnare la persona dalla spiaggia fino all’acqua.

“Da sempre l’attenzione dell’Amministrazione verso le persone con disabilità è altissima — spiegano l’assessore comunale di Laigueglia Giampaolo Giudice e la consigliera ai Servizi Sociali Lucia Facchineri — Il nuovo dispositivo che verrà inaugurato a Laigueglia, che accompagna la persona dalla spiaggia direttamente in acqua, va proprio in questa direzione. Si tratta di un mezzo progettato per garantire un utilizzo immediato e sicuro, pensato non solo per chi ha una disabilità permanente, ma anche per gli anziani e per chiunque abbia una mobilità ridotta, anche temporanea”.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 11 a Laigueglia in Piazza Marconi con l’incontro pubblico “Inclusione e innovazione in spiaggia”, con i saluti istituzionali di Regione Liguria, Comune di Alassio e Comune di Laigueglia. Interverranno Marco Manzitti, coordinatore di “Baia del Sole Accessibile”, Noemi Zerbone, formatrice con delega UICI Liguria e consulente esperta di Accessibilità, Laura Duina, titolare dei Bagni Atlantic di Laigueglia, Monica Zambenedetti, progettista, amministratrice di Acciuga Srl Laigueglia, e Fabio Campora, responsabile Marca&Volta, che introdurrà la dimostrazione. L’iniziativa è rivolta in particolare ai Sindaci dei Comuni costieri e agli Operatori Balneari, invitati a partecipare al confronto e a conoscere direttamente una soluzione che può inserirsi in una più ampia riflessione sul futuro dell’accessibilità delle destinazioni balneari.

Alle 12, sulla Spiaggia San Matteo, si terrà la dimostrazione pratica di “Person Alvaro”, con Gianfranco Martini, Amministratore della Marca&Volta, Gianni Ottonello, ideatore del mezzo, e Antonello Ghiglione, presidente di Ability Board – Comune di Laigueglia. Il veicolo semovente è progettato per muoversi su sabbia, ghiaia, ciottoli e altri terreni difficili, accompagnando la persona dalla spiaggia fino all’acqua e facilitando anche il passaggio dalla seduta alla fase di galleggiamento. Il nome “Alvaro” nasce infatti da “Alaggio e Varo delle Persone”.

L’iniziativa, inserita nel tradizionale evento “Il Salto dell’Acciuga”, sarà accompagnata dalla traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) a cura di Antonella Arpe, per favorire la partecipazione anche della comunità sorda.