Autunno caldo: a settembre notti tropicali e temperature record nel savonese, “ottobrata” come ad agosto

Liguria. Dopo un estate da record anche in Liguria, l’autunno è iniziato sulla stessa falsariga: temperature superiori alla media, numerose notti tropicali e massime che hanno sfiorato i 30 gradi nei primi giorni di questo mese, una vera e propria ottobrata. A certificarlo, ancora una volta, sono i dati ufficiali raccolti da Arpal, che testimoniano ulteriormente la realtà di un clima molto diverso da quello dei decenni passati. In questi ultimi giorni le temperature notturne sono invece diminuite e nei prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Settembre 2026 è stato un mese più caldo della media in Liguria, con temperature elevate soprattutto nella prima parte del mese e valori particolarmente significativi nelle minime notturne. Le temperature massime più alte sono state registrate nella prima decade: il 6 settembre sono stati raggiunti 35,3 gradi a Colle di Cadibona e 35,1 gradi a Padivarma. Successivamente le massime sono diminuite, anche se non sono mancati valori superiori ai 30 gradi: il 22 settembre Albenga-Isolabella ha raggiunto 32,6 gradi.

L’aspetto più significativo del mese è stato però il caldo notturno. Nella prima decade spiccano i 25,8 gradi di minima a Sanremo il 7 settembre e i 25,5 gradi a Genova, sempre il 7 settembre. Anche nella seconda parte del mese diverse località costiere hanno continuato a registrare minime superiori ai 22-23 gradi.

A confermare la persistenza del caldo è il numero di notti tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi: a settembre sono state 24 a Imperia, 22 a Savona, 19 a Genova e 8 a La Spezia. Non era mai successo nella serie storica di riferimento. Nel caldo autunno del 2022 le notti tropicali a Genova furono 15, 11 a La Spezia, 13 a Imperia e 8 a Savona. Si sono verificate anche notti con temperature minime superiori ai 24 gradi: quattro a Genova, una a Imperia e una a Savona. Nel 2022 non ci furono notti così calde.

Settembre non è stato però soltanto caldo. Il 9 settembre sono state registrate precipitazioni molto intense nell’entroterra, con accumuli nelle 24 ore di 214 mm a Cabanne e 176,4 mm ad Amborzasco.

Il caldo anomalo ha accompagnato anche l’avvio di ottobre. Tra il 2 e il 4 ottobre le temperature massime nei quattro capoluoghi liguri hanno mostrato anomalie positive comprese tra circa +4 e +7 gradi rispetto alla climatologia mensile 1961-2010. Particolarmente significativi i valori di 27,7 gradi a Savona, 27,3 gradi a Genova e 28,5 gradi a La Spezia. Temperature che, più che a ottobre, sono risultate confrontabili con le medie delle massime di agosto: 28 gradi a Savona, 27 gradi a Genova e 28,6 gradi a La Spezia.

Per Savona, Genova e La Spezia i valori di questi primi giorni di ottobre si collocano inoltre al quarto posto tra i più elevati registrati nella prima decade di ottobre dal 2003 a oggi. Imperia, con valori intorno ai 25,5 gradi si posiziona invece al nono posto. Interessante evidenziare come quest’inizio ottobre 2026 fosse preceduto per la prima decade ottobrina dagli anni 2023, 2018, 2014, 2011, e 2006 a secondo dei capoluoghi. I massimi assoluti di questa prima decade dal 2003 hanno fatto registrare 26,9 gradi a Imperia e 28,9 gradi a Genova il 1° ottobre 2011 e 29,5 gradi nel 3 ottobre 2011, mentre il primo posto va a Savona, che nel 1° ottobre 2023 ha sfiorato i 30 gradi, raggiungendo i 29,6 gradi.

Il riproporsi dell’attuale ottobrata ha quindi prolungato, almeno nelle ore diurne, condizioni balneari dal sapore ancora estivo, nonostante la radiazione solare la temperatura del mare tendano gradualmente ad abbassarsi.

E il quadro è destinato a cambiare ulteriormente: nei prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha visto l’emanazione dell’allerta per mercoledì, con il passaggio verso una fase più tipicamente autunnale.