Autostrade, ancora una domenica di disagi per i cantieri: coda di 5Km tra Pietra Ligure e Spotorno

Savona. Anche nella giornata di oggi non sono mancati disagi sulle autostrade liguri e savonesi, provocati dai cantieri in atto sulle tratte viarie.

Al momento, la situazione più difficile è sulla A10, con una coda di 5 km tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona, a causa dei lavori di manutenzione. I rallentamenti sono iniziati fin dal primo pomeriggio e le code potrebbero aumentare in serata.

Viabilità regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino, dopo che nella mattinata si è verificato un incidente all’uscita del casello di Millesimo, ma senza conseguenze per gli occupanti.

Infine, qualche disagio è segnalato sulla A26: coda di 1 km tra Carpugnino e Meina per lavori, dal km 181.4, in direzione di Genova Voltri.

E anche per l’inizio della settimana non si escludono criticità alla viabilità autostradale a seguito dei cantieri, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza per i veicoli e mezzi in transito. Questo sulla A10 fino a Savona (circolazione regolare sulla tratta fino a Genova) e anche sulla stessa A26 lungo la direttrice verso Genova Voltri.