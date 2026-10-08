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In tilt

Auto ribaltata in A10, tratto riaperto dopo la chiusura per l’incidente

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza

auto ribaltata galleria autostrada

Mattinata difficile per il traffico autostradale: sull’autostrada A10 un’auto si è ribaltata n galleria, nel tratto tra Genova Pra’ e Genova Pegli, causando lunghe code.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Praese, l’automedica Golf 4 del 118, la polizia stradale, tecnici di Autostrade e i vigili del fuoco che hanno messo il veicolo in sicurezza.

La persona alla guida ha riportato alcuni traumi, ma non è in gravi condizioni: è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi.

 

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