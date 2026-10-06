Aurelia Bis, Pd Albisola: “Lavori ripartiti, ma restano incognite sull’impianto di bitumazione e ribaltamento del casello”

Albisola Superiore. “Dopo lunghi mesi di attesa sembra che i lavori del cantiere Aurelia Bis siano ripresi e che le prospettive di una loro continuazione siano buone. Da quanto riferito in occasione della riunione tenutasi a Genova il 20 settembre tra i referenti ANAS, la struttura commissariale dell’opera e i sindaci del territorio, entro fine anno dovrebbero essere realizzate le pile per il viadotto sul torrente Sansobbia e rimossi i cumuli di materiale in zona Luceto. Dopo il passaggio di consegne tra l’inadempiente ICI Costruzioni e Infratech, nonostante delle lungaggini nell’avvio dei lavori, sembra che qualcosa si muova”. Lo dichiara il Pd di Albisola Superiore in merito ai lavori dell’Aurelia Bis.

“Rimangono tuttavia diverse situazioni in sospeso, innanzitutto la questione dell’impianto di bitumazione installato nei pressi del cantiere in zona Luceto e attualmente fermo. Sembrerebbe che Infratech non abbia interesse a produrre il bitume in loco, preferendo acquistarlo già pronto, in questo caso c’è da chiedersi quale sarà il destino della struttura, dato che l’Amministrazione, la quale ha autorizzato l’opera, non ha espresso nulla al riguardo”.

I Dem sollevano anche la questione del ribaltamento del casello di Albisola Superiore che collegherebbe l’Aurelia Bis con l’autostrada: “Cosa ancor più grave è che, come riporta la Consigliera Serena Cello, da quanto è emerso nella riunione del 30/09, non è stato preso minimamente in considerazione. Opera fondamentale per smistare il traffico, specialmente pesante, fuori da corso Ferrari. Sembra che l’opera sia uscita definitivamente dai progetti di ANAS e Autostrade per l’Italia, non avendo loro interesse a impegnarsi in un’impresa che deve partire da zero, dato che ormai il vecchio progetto non rispetta più le normative attuali. L’Amministrazione Orsi prima e Garbarini poi per più di 15 anni hanno proclamato che l’avvio dei lavori era imminente e che sarebbero stati affiancati a quelli di Aurelia Bis. Ora invece gli Albisolesi si ritrovano con nulla in mano e sempre più soffocati dal traffico, dopo aver confidato in promesse non mantenute dai sindaci e dagli amministratori di maggioranza”.