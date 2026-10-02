Attentato incendiario alla fibra ottica sotto ponte San Giorgio, in tilt le linee in Liguria: indagine per terrorismo

Liguria. Sarebbe di natura dolosa l’incendio che questa mattina ha interessato i cavi della fibra ottica in salita Bersezio, tra Sampierdarena e Rivarolo, proprio sotto il ponte di San Giorgio.

Sul posto, dopo le segnalazioni arrivate alla centrale operativa, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. A prendere fuoco è stata una condotta di cavi che controlla la fibra ottica a servizio del levante genovese e del Basso Piemonte e, si apprende, sarebbero stati individuati degli inneschi a batteria.

Sull’episodio, che al momento non è stato rivendicato, indaga la Digos. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso aggravato dalla finalità terroristica.

L’incendio ha mandato in tilt le linee di alcuni gestori e ha provocato – fa sapere Regione Liguria – disservizi per l’utenza, che in questo momento interessano soprattutto le linee di emergenza e urgenza, 118 e 112, mentre per il CUP e negli ospedali la situazione è tornata alla normalità.

“Regione Liguria, le Prefetture e le Questure, in collaborazione con Liguria Digitale, stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione – si legge in una nota – attraverso una task force attivata per monitorare le criticità e coordinare gli interventi necessari, in raccordo con i soggetti e gli enti competenti, al fine di garantire il rapido ripristino della piena operatività dei servizi”.

Questa mattina gli effetti del black out si erano fatti sentire sui sistemi di Liguria Digitale, appunto. Tra i disagi registrati quelli al sistema di prenotazione di Radio Taxi Genova, tornato operativo intorno alle 18.30.