Atletica Arcobaleno: Edoardo Casale brilla a Grado, ottimi lanci per Luana Gavioli e Adriano Rodrigo

Savona. Weekend piuttosto intenso per l’Atletica Arcobaleno.

A Grado si è svolto il Campionato Nazionale di Corsa su strada.

A rappresentare l’Atletica Arcobaleno il prode Edoardo Casale, arcigno runner genovese seguito dal coach Sergio Lo Presti. Una volta di più Edoardo non delude, anzi. Gara attenta e distribuzione mirata… Per un 14° posto conclusivo nella classifica juniores grazie al crono di 32.02!

Sempre sui 10 km, ma ci spostiamo geograficamente … Siamo alla 10 di Vado Ligure, e registriamo il notevole riscontro dell’allievo Valerio Pagano, cresciuto sotto la guida tecnica di Sergio Malgrati ed ora seguito dal tandem Giorgio Fazio-Mattia Sirello: un sesto posto in classifica generale, la vittoria di categoria tra gli allievi ed un crono di valore: 34.25.57.

Pentathlon lanci per le categorie master a Villa Gentile: a difendere i colori Arcobaleno in questa occasione Luana Gavioli e Adriano Rodrigo.

Per entrambi affermazione nella classifica finale del Pentathlon con riferimento alle categorie SF55 e SM55.

Per Adriano spiccano il 47.87 realizzato nel martello (attrezzo da 6 kg) e l’11 43 nel peso (anche qui 6kg). Per Luana ottimo 29.13 nel martello (attrezzo da 3 kg), con il disco a m. 19.21.

E arriviamo ad Agropoli, Campionati Italiani Govanili Cadetti/e.

In gara (con ottimi riscontri) gli atleti di alcune tra le società giovanili “collegate” Arcobaleno.

L’astro nascente della velocità italiana (dopo questa prova è doveroso affermarlo) Stefano Canepa non ha rivali sugli 80 piani. L’alfiere dell’Atletica Varazze, seguito anche in questa occasione – a dispetto della chilometrata geograficamente necessaria… – dal coach Marco Muratore, domina coprendo la distanza in 8.82, nettamente nuovo record regionale ma, soprattutto, seconda prestazione nazionale “all time”, a soli 4 centesimi dal record italiano.

Poi segnaliamo anche due validi piazzamenti in 6° posizione: per Giacomo Fiorito (Atletica Varazze) nel giavellotto, con attrezzo che vola a m. 48.12, e per Roberto Poggi (genovese, in canotta Centro Atletica Celle Ligure, seguito dal coach Sergio Lo Presti) che demolisce il precedente primato personale sulla distanza dei 2000 metri, chiudendo in 5.43.28, secondo tempo di sempre in Liguria.