Asl 2 Savonese, al via la campagna antinfluenzale: il 12 ottobre primo Open Day

ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 dà il via alle iniziative territoriali dedicate alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 con un primo Open Day in programma lunedì 12 ottobre, dalle ore 9 alle 13, in piazza del Comune a Savona.

L’appuntamento è rivolto alle persone over 60 e ai soggetti fragili, che potranno accedere direttamente alla vaccinazione senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa coincide con l’avvio, sul territorio dell’Area Sociosanitaria Locale 2, della prima fase della campagna antinfluenzale 2026/2027, dedicata prioritariamente alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata secondo le indicazioni ministeriali.

La campagna ligure si sviluppa secondo un calendario progressivo e, per il secondo anno consecutivo, prevede la gratuità della vaccinazione antinfluenzale per tutta la popolazione. Dal 15 novembre l’offerta gratuita sarà infatti estesa alla popolazione generale, mantenendo parallelamente l’accesso per le categorie prioritarie.

Secondo i dati comunicati da Regione Liguria, nella precedente stagione vaccinale sono state somministrate sul territorio regionale circa 350.000 dosi. Anche per la stagione 2026/2027 l’obiettivo è favorire un accesso diffuso alla vaccinazione attraverso i diversi punti della rete sanitaria territoriale.

Oltre alle iniziative straordinarie organizzate dall’Area 2, la vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata attraverso gli ambulatori vaccinali dell’Area Sociosanitaria Locale 2, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti, secondo le modalità previste per le diverse fasce di popolazione.

L’Open Day del 12 ottobre rappresenta il primo degli appuntamenti programmati dall’Area 2 nell’ambito della campagna. Nelle settimane successive sono previste ulteriori aperture degli ambulatori vaccinali e altre iniziative dedicate sul territorio provinciale, che saranno progressivamente comunicate attraverso i canali istituzionali.

Un secondo Open Day è in programma sabato 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Comune di Bormida.

E ancora: il 14 ottobre è prevista un’apertura straordinaria dell’ambulatorio vaccinale di Carcare, in via del Collegio, con un ampliamento della disponibilità di sedute vaccinali dedicate all’antinfluenzale, regolarmente prenotate dai cittadini.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un importante strumento di prevenzione, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili e alle categorie maggiormente a rischio. In questa direzione si inserisce la campagna regionale 2026/2027 grazie a un’offerta gratuita e capillare.

“L’auspicio è di confermare e di incrementare anche quest’anno la buona adesione registrata nella scorsa campagna. Attraverso queste iniziative intendiamo facilitare l’accesso alla vaccinazione e, di conseguenza, favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole” dichiara la dott.ssa Virna Frumento, Direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica.