Arenzano beffato negli ultimi minuti, Boisfer: “Carcarese brava a sfruttare le proprie occasioni”

L’Arenzano perde 1-2 in casa contro la Carcarese. Non basta il vantaggio di Sakhi dopo pochi minuti: i biancorossi pareggiano subito dopo e poi la ribaltano con Zunino all’88’. Doccia gelata per la squadra di Rodrigue Boisfer che ha anche colpito un palo e sbagliato un calcio di rigore. Insomma, tanta sfortuna e la classifica dopo le prime quattro giornate non sorride: l’Arenzano è in zona playout con tre punti.

Il tecnico ha commentato la gara nel post partita: “Complimenti a loro, hanno sfruttato le loro occasioni e sono una buona squadra. Per noi dispiace, abbiamo fatto un’ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Purtroppo però non riusciamo a girare gli episodi dalla nostra parte. Nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime ripartenze, ma abbiamo sempre sbagliato l’ultima scelta. In più il palo su punizione e il rigore sbagliato: è un momento così, bisogna tenere la testa alta e continuare a lavorare. Dispiace per il risultato, anche un punto sarebbe andato bene”.