Approvazione del Poa, Arboscello (PD): “Ora occorre una protesta democratica contro lo smantellamento della sanità pubblica”

Liguria. Il consigliere regionale PD e vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello commenta l’approvazione del Piano organizzativo aziendale (Poa) da Ventimiglia a Sarzana.

“Prendiamo atto che i vertici dell’Azienda Tutela della Salute (Ats), nonostante le proteste delle Conferenze dei sindaci e delle sigle sindacali dei medici, hanno approvato il Piano organizzativo aziendale (Poa) da Ventimiglia a Sarzana. Approvare un POA oggetto di un tavolo di confronto in Prefettura, peraltro fallito, e con la minaccia di uno sciopero da parte dei medici di tutte le sigle sindacali, oltre che del comparto, è un atto che mette in evidenza ancora una volta come in questa Regione le scelte vengano fatte arbitrariamente, senza tenere conto delle osservazioni e istanze non solo dei territori e degli amministratori locali ma anche e soprattutto di chi lavora e quelle norme le subisce, così come subisce gli effetti negativi che le stesse producono”.

“Per l’ennesima volta la via del dialogo e del confronto è fallita. Ora è il tempo di far sentire la propria voce in tutte le forme democratiche possibili. Occorre che cittadini, lavoratori, associazioni, sindacati, comitati, amministratori locali che condividono la necessità di salvaguardare la sanità pubblica e i servizi essenziali si compattino e dia il via a una protesta forte. Occorre contrastare con tutte le forze questo tipo di politica di indebolimento della sanità”.