Aperte le iscrizioni per la nuova esperienza missionaria a Monasao

Savona. Con la memoria liturgia di santa Teresa di Gesù Bambino, dal 1927 compatrona dei missionari assieme a san Francesco Saverio, si apre l'”Ottobre Missionario”. Quest’anno il mese sarà ancora più speciale: ricorrono infatti i cento anni dall’istituzione della Giornata Missionaria Mondiale, proposta nel 1926 dall’Opera della Propagazione della Fede a papa Pio XI.

L’importante anniversario invita a riscoprire la bellezza della missione e dell’annuncio del Vangelo. Per questo motivo la Diocesi di Savona-Noli invita alla veglia presieduta dal vescovo Calogero Marino e che si terrà venerdì 16 ottobre alle ore 20:45 presso la Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico. Sarà una serata di preghiera, ascolto della Parola e testimonianze per ricordare che la missione non è compito di pochi ma responsabilità e gioia di tutta la comunità cristiana.

L’iniziativa è organizzata dal Servizio per le Missioni e le Migrazioni insieme all’Oratorio delle Ande, alle congregazioni delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia e delle Figlie di Nostra Signora della Neve e all’Ordine dei Carmelitani Scalzi. “L’invito è rivolto a giovani, famiglie, gruppi parrocchiali e chiunque desideri affidare al Signore i missionari e le Chiese di tutto il mondo”, dichiarano i promotori.

Domenica 18 ottobre in tutte le parrocchie si celebrerà la Giornata mondiale. Le offerte raccolte durante le messe saranno destinate al sostegno delle giovani Chiese e delle missioni in tutto il mondo. È possibile contribuire anche personalmente tramite bonifico bancario intestato a Diocesi Savona Noli – Missioni , Banco BPM , IBAN: IT27K0503449531000000002356 .

Nel luglio 2027 si torna a Monasao

Dopo le significative esperienze vissute dai giovani della diocesi di Savona-Noli nell’estate 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio 2026 a Monasao, nella Repubblica Centrafricana, il Servizio per le Missioni e le Migrazioni lancia la proposta di un nuovo percorso missionario, che culminerà con la partenza di un piccolo gruppo a luglio. “L’iniziativa s’inserisce nel cammino di attenzione alla missione universale della Chiesa e offre un’opportunità concreta di incontro, servizio e condivisione con le comunità locali”, spiega il responsabile diocesano Davide Carnemolla.

L’esperienza si svolgerà nella missione in cui il sacerdote finalese don Michele Farina continua il suo prezioso servizio pastorale. Grazie al suo accompagnamento i partecipanti potranno conoscere da vicino la vita della comunità, condividere momenti di fraternità e contribuire alle attività pastorali, educative e sociali. La proposta è rivolta principalmente ai giovani ma resta aperta anche ad adulti motivati che desiderino intraprendere un serio cammino di preparazione.

Per motivi logistici e organizzativi i posti disponibili saranno soltanto quattro e già un giovane si è prenotato. Le iscrizioni sono aperte fino a novembre. Alla chiusura prenderà avvio un percorso di formazione che accompagnerà i partecipanti fino alla partenza. Il primo incontro si terrà a dicembre e il cammino proseguirà sino a giugno con appuntamenti dedicati alla conoscenza della realtà missionaria, della Repubblica Centrafricana e delle tematiche interculturali ed ecclesiali.

“L’obiettivo non è soltanto vivere un’esperienza all’estero ma crescere nella fede, nella fraternità e nell’attenzione verso i popoli e le Chiese del mondo, diventando poi testimoni e animatori missionari nelle proprie comunità di appartenenza”, dice ancora il responsabile. Per ulteriori informazioni si può contattare lo stesso Carnemolla al numero di cellulare 3289029515 o scrivere un’e-mail all’indirizzo ufficio.missionario@diocesisavona.it.