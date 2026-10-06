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Maltempo in arrivo

Allerta meteo nel savonese, le decisioni dei sindaci sulle scuole per il 7 ottobre

Lo scenario di allerta coincide in tutto (a ponente) o in parte (a levante) con le ore mattutine di lezione

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Liguria. Una perturbazione atlantica in avvicinamento all’Italia determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria, con una fase di maltempo destinata a interessare la regione a più riprese tra mercoledì e venerdì. Per questo Arpal ha deciso di emettere una di allerta gialla per temporali per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, su tutta la costa savonese.

Mentre nella Zona A (il ponente da Andora a Noli) avrà inizio alle 6 del mattino per terminale alle 15, in Zona B – che comprende i comuni costieri da Noli a Varazze, passando per le Albisole, Savona, Vado Ligure e Quiliano – l’orario andrà dalle 12 alle 24.

Lo scenario di allerta coincide in tutto (a ponente) o in parte (a levante) con le ore mattutine di lezione. Normalmente con l’allerta gialla in gran parte dei Comuni le attività scolastiche proseguono regolarmente, ma non sono esclusi scenari alternativi: comunicheremo quindi in tempo reale in questo articolo eventuali decisioni diverse dei sindaci.

Articolo in aggiornamento in tempo reale

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