Alla Sms Fornaci di Savona la festa provinciale di Avs: incontro tra amministratori ed esperti sul tema delle politiche abitative

Savona. Sabato 3 ottobre alle 17 presso la SMS Fornaci Giardino Serenella di Savona si tiene l’evento della Festa Provinciale di Alleanza Verdi Sinistra denominato “Terra!” in prosecuzione della Festa nazionale appena conclusa.

Il tema di quest’anno è “La casa è un diritto di tutti” relativo alle politiche abitative necessarie asuperare l’emergenza che ormai affligge moltissime persone, studenti e famiglie.

L’evento è stato organizzato come “una condivisione, un confronto attraverso diversi punti di vista per rispondere alle sfide più urgenti che dobbiamo affrontare e che rischiano di tramutarsi in una pericolosa crisi sociale”.

Saranno presenti tra i relatori Jan Casella, consigliere regionale di Avs, Elena Comelli, responsabile dell’abitare di Sinistra Italiana Milano, Giovanni Paglia, assessore alle politiche abitative della Regione Emilia Romagna per Avs, ed Angela Fedi, psicologa sociale e di comunità di UniTodi Europa Verde.

Coordineranno il dibattito Maria Gabriella Branca, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, e Simona Simonetti della Direzione Nazionale di Europa Verde – Verdi e sono previsti diversi interventi di associazioni e realtà territoriali.

“Sentiamo l’urgenza di costruire nuove politiche per la casa da inquadrare nell’ambito di quelle più complessive di coesione, inclusione sociale e sostenibilità con una strategia complessiva per affrontare i diversi ambiti del disagio abitativo, sia con innovazioni della strategia della programmazione urbanistica locale ed il recupero del patrimonio esistente per evitare il consumo di suolo e garantire l’efficientamento energetico, sia con interventi pubblici generali sul piano normativo ed economico”.

Al termine è previsto un momento conviviale con apericena e musica djset in cui si potranno gustare piatti tipici della cucina ligure (consigliabile la prenotazione ai numeri 3311364756–3403756113).