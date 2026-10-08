Albissola Marina lancia il progetto C.A.R.E.: un nuovo modello di welfare di comunità per gli anziani

Mettere al centro la persona anziana, valorizzando il territorio attraverso la forza della comunità, il volontariato e il dialogo tra generazioni. È questo l’obiettivo ambizioso del progetto C.A.R.E. (Comunità, Anziani, Reti, Empowerment), un’iniziativa di welfare di comunità che prende vita ad Albissola Marina grazie a una fitta rete di collaborazioni che unisce il Comune, l’ASL2 e le associazioni di volontariato locali, con capofila l’AVIS comunale delle Albisole.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione A. De Mari nell’ambito del bando De Mari Senior 2026 e promosso da CSV Polis tra le occasioni formative per i cittadini, si sviluppa su tre direttrici principali: domiciliarità, scambio generazionale e rafforzamento delle reti territoriali.

Sul fronte del supporto alla vita quotidiana, i volontari di AVIS e Avissole scendono in campo per offrire servizi di assistenza domiciliare leggera. Compagnia, accompagnamenti per commissioni e visite, e un prezioso supporto per garantire momenti di sollievo ai caregiver familiari sono le attività principali messe in campo, coordinate da un’équipe di professionisti in costante raccordo con i Servizi Sociali. In prospettiva, il servizio punta ad arricchirsi ulteriormente con l’avvio della consegna dei pasti a domicilio.

Il welfare di comunità di C.A.R.E. guarda anche al futuro attraverso la connessione tra i più anziani e i più giovani. Sono previsti laboratori di musica, teatro, arte e ortoterapia che vedranno protagonisti fianco a fianco anziani e bambini, affiancati da attività dedicate alla Casa di Riposo. Un tassello fondamentale sarà inoltre la raccolta delle memorie del territorio, un percorso di narrazione che verrà restituito alla cittadinanza attraverso un’opera video e una mostra dedicata.

Per garantire la massima efficacia e la replicabilità del modello anche nei Comuni vicini, il progetto punta con decisione sulla formazione e sul coordinamento. È stato infatti ideato un percorso formativo comune, aperto sia ai volontari sia ai dipendenti comunali, affiancato da incontri pubblici di sensibilizzazione per la cittadinanza.

Gli appuntamenti si terranno in presenza presso la sede dell’Avis Comunale delle Albisole (in Via Repetto 76, ad Albissola Marina), una modalità scelta per favorire le attività laboratoriali e il lavoro diretto in gruppo. Per chi non potesse partecipare fisicamente, tutti gli incontri saranno videoregistrati, rielaborati in post-produzione e resi disponibili in modalità asincrona:

Venerdì 16 ottobre (9.00 – 12.00) — Teoria del Cambiamento: cos’è e a cosa ci serve, a cura di Deborah Erminio.

Venerdì 23 ottobre (15.30 – 18.30) — Vicino all’anziano: riconoscere i segnali, costruire la relazione, conoscere i propri limiti, a cura di Davide Alberti.

Mercoledì 28 ottobre (15.30 – 18.30) — Innovare con metodo: design thinking per il volontariato, a cura di Diego Zunino.

Venerdì 6 novembre (15.30 – 18.30) — Il volontario tutelato: responsabilità, assicurazioni e privacy nel lavoro con le persone fragili, a cura di Gabriele Marino.

Venerdì 13 novembre (9.00 – 12.00) — Welfare di comunità: costruire il bene comune insieme, a cura di Federico Manfredda e Alberto Servetto.

Venerdì 20 novembre (9.00 – 12.00) — Reti, alleanze e strumenti: coprogrammare e coprogettare nel Terzo Settore, a cura di Federico Manfredda e Alberto Servetto.

“Albissola Marina si candida a diventare un laboratorio di buone pratiche sociali, dimostrando come la sinergia tra istituzioni, enti del Terzo Settore e cittadini possa tradursi in un concreto miglioramento della qualità della vita sul territorio” afferma il coordinatore del progetto Alberto Servetto.