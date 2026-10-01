  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Promozione

Albingaunia, tutta la ‘garra’ di Beron al servizio ingauno: “Dobbiamo dare sempre il 100%”

Sul dodicesimo uomo, l'Annibale Riva: "Sempre bello giocare con questo tifo, è un valore aggiunto per noi giocatori"

Fonte foto: fotografa Albingaunia Ginny Giglio (@ginevra_images)

Albenga. Tra i protagonisti della partita tra Albingaunia e San Cipriano spicca Beron. Arrivato dal Pontelungo in estate, il difensore centrale si è sempre contraddistinto in campo, guidando la difesa con tutta la sua ‘garra argentina’. Già entrato in sintonia con Cocco e tutta la squadra, ha fermato a più riprese le offensive avversarie.

Abbiamo disputato un’ottima partita – dichiara al termine dei novanta minuti -, giocando contro una buona squadra. Dobbiamo migliorare ancora in tante cose, tra cui non regalare occasioni da gol come oggi. Squadra nuova? Si, in molti siamo arrivati quest’anno. Sappiamo di essere in un club serio, dobbiamo fare tutto al 100% e lottare ogni domenica“.

Giocatore formato in Argentina, dove la spinta del pubblico è fondamentale. Domenica un Riva gremito per le grandi occasioni ha aiutato la sua performance: “È sempre bello giocare con questo tifo, è quel valore aggiunto che ci da questa gente, in casa dovremo lottare ancora di più. Il mister? Mi trovo bene, mi da fiducia dal primo giorno e gli devo dimostrare in campo”.

Più informazioni
leggi anche
Carcarese Vs Rivasamba
26/27 settembre
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria
Amichevole, Albingaunia vs Baia Alassio Auxilium: la fotogallery
Promozione
Albingaunia, bene ma non benissimo per mister Cocco: “Qualità ad intermittenza, dobbiamo riempire la partita di questi momenti”
albingaunia
Full time
Promozione, pari per 1-1 tra Albingaunia e San Cipriano: il tabellino si decide tutto nel primo tempo
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.