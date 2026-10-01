Albingaunia, tutta la ‘garra’ di Beron al servizio ingauno: “Dobbiamo dare sempre il 100%”

Albenga. Tra i protagonisti della partita tra Albingaunia e San Cipriano spicca Beron. Arrivato dal Pontelungo in estate, il difensore centrale si è sempre contraddistinto in campo, guidando la difesa con tutta la sua ‘garra argentina’. Già entrato in sintonia con Cocco e tutta la squadra, ha fermato a più riprese le offensive avversarie.

“Abbiamo disputato un’ottima partita – dichiara al termine dei novanta minuti -, giocando contro una buona squadra. Dobbiamo migliorare ancora in tante cose, tra cui non regalare occasioni da gol come oggi. Squadra nuova? Si, in molti siamo arrivati quest’anno. Sappiamo di essere in un club serio, dobbiamo fare tutto al 100% e lottare ogni domenica“.

Giocatore formato in Argentina, dove la spinta del pubblico è fondamentale. Domenica un Riva gremito per le grandi occasioni ha aiutato la sua performance: “È sempre bello giocare con questo tifo, è quel valore aggiunto che ci da questa gente, in casa dovremo lottare ancora di più. Il mister? Mi trovo bene, mi da fiducia dal primo giorno e gli devo dimostrare in campo”.