Albenga. Campochiesa diventa uno dei principali punti di riferimento per l’outdoor di Albenga e del comprensorio. Inaugurata oggi la Casa dell’Outdoor, recuperata e riqualificata dall’Amministrazione comunale e affidata, attraverso una convenzione, all’A.S.D. UCLA 1991.

La struttura nasce dal completo recupero dell’immobile che in passato ospitava la Casa Comunale della frazione di Campochiesa. Un intervento portato avanti nel corso degli anni dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio riqualificato e destinato a una nuova funzione al servizio della frazione, della città e dell’intero territorio.

La Casa dell’Outdoor sarà infatti un luogo dedicato alla promozione delle attività sportive, outdoor e turistiche e fungerà da punto di riferimento per manifestazioni, iniziative e servizi rivolti a chi pratica attività all’aria aperta.

La convenzione con l’A.S.D. UCLA 1991 consentirà inoltre di sviluppare presso la struttura il progetto “Arnia Top Bar”, che coinvolge circa 22 realtà tra associazioni e scuole, impegnate nella realizzazione di eventi e iniziative di promozione della pratica sportiva e del territorio.

Afferma il presidente del Consiglio comunale e delegato alla frazione Alberto Passino: “Quella di oggi è una giornata importante per Campochiesa e per tutta Albenga. Il recupero di questo immobile è un percorso iniziato con l’Amministrazione Cangiano e proseguito con l’Amministrazione Tomatis, che ha creduto nel progetto e ha portato avanti l’intervento fino alla sua conclusione. Oggi finalmente la Casa dell’Outdoor diventa operativa e può iniziare a svolgere la funzione per la quale è stata pensata”.

guarda tutte le foto 9



Albenga inaugura la Casa dell’Outdoor

“Sarà un vero e proprio centro dedicato alla promozione delle attività sportive, outdoor e turistiche, una sorta di sala regia per manifestazioni, iniziative e servizi pensati per chi pratica attività all’aria aperta. Mountain bike, trekking, escursionismo e le numerose discipline legate all’outdoor potranno trovare qui un punto di riferimento e un luogo dal quale partire per conoscere e vivere il nostro territorio”.

“Siamo particolarmente soddisfatti anche del fatto che oggi siano numerose le realtà che entrano a far parte di questo progetto. Ringraziamo UCLA 1991, che come capofila avrà anche un importante ruolo di coordinamento e gestione delle attività, e tutti i soggetti che hanno deciso di mettere a disposizione competenze, idee ed energie per far vivere questo spazio”.

La Casa dell’Outdoor ospiterà inoltre un piccolo bar, che sarà successivamente affidato attraverso una nuova procedura di evidenza pubblica. Sarà un servizio rivolto non soltanto agli appassionati e ai visitatori, ma soprattutto agli stessi residenti di Campochiesa, contribuendo a rendere la struttura un luogo vissuto quotidianamente dalla comunità” conclude Passino.

Afferma Alessandro Saccu, presidente dell’A.S.D. UCLA 1991: “Per UCLA questa Casa rappresenta un traguardo importante e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza. Oltre a essere la nostra sede, gli spazi saranno messi a disposizione per eventi sportivi, iniziative ricreative e promozionali di tutti i partner del progetto ‘Arnia Top Bar’. Ringraziamo il Comune di Albenga per aver creduto in questo progetto e per il percorso di collaborazione costruito negli anni. Una collaborazione che ha riguardato anche la crescita della XCO Coppa Città di Albenga, che negli anni è diventata una gara internazionale di mountain bike di altissimo livello, capace di portare sul nostro territorio atleti e appassionati provenienti da diversi Paesi”.

“La Casa dell’Outdoor potrà rappresentare un ulteriore strumento per fare sistema tra le diverse realtà che operano nel settore e per promuovere sempre di più Albenga come territorio vocato allo sport e alle attività outdoor. Gli spazi saranno destinati alle iniziative dei partner del progetto, mantenendo la piena disponibilità dell’immobile da parte del Comune, che qui potrà istituire prossimamente anche un vero e proprio Sportello dell’Outdoor” conclude.

E il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Albenga ha una grande fortuna: quella di poter contare su una vera e propria infrastruttura a cielo aperto, un territorio che consente di praticare sport e attività all’aria aperta durante tutto l’anno. Dalle nostre colline alla piana, fino ai percorsi e ai sentieri che caratterizzano il nostro entroterra, abbiamo condizioni particolarmente favorevoli per sviluppare e promuovere l’outdoor”.

“Siamo quindi felici di aver recuperato la Casa dell’Outdoor e di poter finalmente inaugurare uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento per tante attività e tante realtà del territorio. Ringrazio UCLA 1991, che ha accettato di assumere il ruolo di capofila e di contribuire alla gestione e al coordinamento del progetto, la famiglia Parodi, che mette a disposizione i propri terreni per lo svolgimento della XCO, e tutte le associazioni, le scuole e le realtà che hanno collaborato alla nascita della Casa dell’Outdoor e che contribuiranno a renderla un luogo vivo”.

“Lo sport e l’outdoor rappresentano anche una straordinaria opportunità di promozione del territorio. La crescita della XCO Coppa Città di Albenga ne è un esempio concreto: una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a raggiungere una dimensione internazionale e che porta ad Albenga atleti, accompagnatori e appassionati”.

“La Casa dell’Outdoor nasce proprio con questa ambizione: mettere in rete le tante energie presenti sul territorio, sostenere la pratica sportiva, promuovere le nostre bellezze e creare nuove occasioni per vivere Albenga e il suo entroterra durante tutto l’anno” conclude il primo cittadino albenganese.