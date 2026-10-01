Albenga, sopralluogo della Provincia all’Itis Galilei: il progetto di un nuovo polo sportivo

Provincia. Un sopralluogo istituzionale per sbloccare il futuro degli spazi esterni e restituire alla scuola un’area sportiva moderna, sicura e polifunzionale. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nel plesso scolastico di Campochiesa, frazione di Albenga.

Il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Savona, Demis Aghittino, si è recato sul posto accompagnato dal dirigente dell’Ufficio tecnico provinciale per l’edilizia scolastica. La delegazione ha incontrato la dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei”, la dottoressa Lara Paternieri, per fare il punto sulle reali esigenze della comunità studentesca.

Al centro del tavolo c’è la necessità urgente di individuare e riqualificare aree esterne dedicate alle attività didattiche e sportive, senza precludere alcuna via d’azione.

I riflettori sono puntati in particolare sullo spazio situato nella zona posteriore del plesso, un tempo occupato dalla tensostruttura a copertura del campo d’atletica e successivamente smantellata. Durante l’incontro, Provincia e istituto scolastico hanno valutato con attenzione i margini di ripristino e valorizzazione di questo sedime, che attualmente risulta di proprietà privata.

L’orizzonte dell’intera operazione punta a dotare i ragazzi di un impianto pienamente fruibile e vicino alle aule. L’intento condiviso è quello di mettere in sicurezza il sito secondo i più rigorosi standard di idoneità, per destinarlo stabilmente alle lezioni di scienze motorie.

Se il progetto andrà in porto, gli studenti potranno presto contare su un presidio rinnovato e attrezzato per la pratica di discipline molto amate come la pallacanestro e la pallavolo, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa e la vivibilità quotidiana del campus di Campochiesa.