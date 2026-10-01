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Altruismo

Albenga, ecco la seconda edizione de “La calza della Befana” di Uildm: via alla ricerca di partner e sostenitori

L'iniziativa ha l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale attraverso doni, buoni regalo, sconti e gadget messi a disposizione dagli esercenti per arricchire la "calza" delle festivit

Generico settembre 2026

Albenga. Dopo il successo dello scorso anno, la sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Albenga annuncia l’avvio della seconda edizione dell’iniziativa solidale “La Calza della Befana” e apre ufficialmente la ricerca di attività commerciali, aziende e artigiani del territorio desiderosi di affiancare l’associazione in qualità di partner e sostenitori.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale attraverso doni, buoni regalo, sconti e gadget messi a disposizione dagli esercenti per arricchire la “calza” delle festività. In cambio del supporto ricevuto, la Uildm offrirà a tutte le attività aderenti una costante visibilità e promozione sui propri canali informativi e social durante tutto il periodo della manifestazione.

L’intero ricavato della raccolta fondi collegata all’evento sarà destinato a sostenere i capisaldi operativi dell’associazione ingauna, tra cui:
– il servizio di trasporto assistito: fondamentale per garantire a soci e utenti l’accesso a visite mediche, terapie riabilitative, percorsi scolastici e momenti di socialità;
– i progetti del Servizio Civile Universale: a supporto dei giovani volontari che ogni giorno affiancano l’associazione con dedizione ed energia;
– le molteplici iniziative sul territorio: attività di inclusione, sensibilizzazione, supporto alle famiglie e progetti aperti alla cittadinanza per abbattere ogni barriera fisica e culturale.

“La ‘Calza della Befana’ non è solo una raccolta fondi, ma un modo per unire il tessuto commerciale e la comunità nel segno dell’inclusione e della solidarietà reciproca – commentano i referenti della Uildm di Albenga – Ogni piccolo contributo da parte dei commercianti locali si traduce in chilometri percorsi dai nostri mezzi attrezzati, ore di assistenza qualificata e nuove opportunità per le persone con disabilità”.

Tutti i commercianti, professionisti e titolari di attività interessati a partecipare o a ricevere maggiori informazioni sulle modalità di adesione possono mettersi in contatto con la sede dell’associazione: al numero 018250555 o via mail a uildm.albenga@gmail.com.

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