Albenga, ecco la seconda edizione de “La calza della Befana” di Uildm: via alla ricerca di partner e sostenitori

Albenga. Dopo il successo dello scorso anno, la sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Albenga annuncia l’avvio della seconda edizione dell’iniziativa solidale “La Calza della Befana” e apre ufficialmente la ricerca di attività commerciali, aziende e artigiani del territorio desiderosi di affiancare l’associazione in qualità di partner e sostenitori.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale attraverso doni, buoni regalo, sconti e gadget messi a disposizione dagli esercenti per arricchire la “calza” delle festività. In cambio del supporto ricevuto, la Uildm offrirà a tutte le attività aderenti una costante visibilità e promozione sui propri canali informativi e social durante tutto il periodo della manifestazione.

L’intero ricavato della raccolta fondi collegata all’evento sarà destinato a sostenere i capisaldi operativi dell’associazione ingauna, tra cui:

– il servizio di trasporto assistito: fondamentale per garantire a soci e utenti l’accesso a visite mediche, terapie riabilitative, percorsi scolastici e momenti di socialità;

– i progetti del Servizio Civile Universale: a supporto dei giovani volontari che ogni giorno affiancano l’associazione con dedizione ed energia;

– le molteplici iniziative sul territorio: attività di inclusione, sensibilizzazione, supporto alle famiglie e progetti aperti alla cittadinanza per abbattere ogni barriera fisica e culturale.

“La ‘Calza della Befana’ non è solo una raccolta fondi, ma un modo per unire il tessuto commerciale e la comunità nel segno dell’inclusione e della solidarietà reciproca – commentano i referenti della Uildm di Albenga – Ogni piccolo contributo da parte dei commercianti locali si traduce in chilometri percorsi dai nostri mezzi attrezzati, ore di assistenza qualificata e nuove opportunità per le persone con disabilità”.

Tutti i commercianti, professionisti e titolari di attività interessati a partecipare o a ricevere maggiori informazioni sulle modalità di adesione possono mettersi in contatto con la sede dell’associazione: al numero 018250555 o via mail a uildm.albenga@gmail.com.