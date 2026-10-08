“Alassio in Rosa per Alessia”: sabato la marcia acquatica in rosa e “Arte in Piazza”

Alassio. Prosegue per tutto il mese di ottobre “Alassio in Rosa per Alessia”, la manifestazione che accompagna la città con un ampio programma di iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno, alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. L’iniziativa è promossa dagli Assessorati al Volontariato e Pari Opportunità e al Commercio del Comune di Alassio, in collaborazione con AIRC, la società partecipata Gesco e con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre, con ritrovo alle ore 10 in Piazza Partigiani, dove si terrà la marcia acquatica in rosa, a cura del CNAM – sezione Alassio Wave Walking. Istruttori e tesserati proporranno una dimostrazione sportiva dedicata ad “Alassio in Rosa per Alessia”, per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca. Chi desidera provare in questa occasione la marcia acquatica dovrà iscriversi entro venerdì 9 ottobre, compilando il form disponibile al seguente LINK sul portale www.wavewalking.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 0286086, e presentarsi sabato 10 ottobre in Piazza Partigiani entro le ore 9.45. La partecipazione alla prova è offerta gratuitamente da Alassio Wave Walking CNAM, che ha scelto di mettere a disposizione dei partecipanti questa esperienza a sostegno della raccolta fondi per AIRC. Chi prenderà parte alla prova potrà quindi contribuire con una donazione a favore di AIRC, presso il banchetto presente in Piazza Partigiani.

Sempre in Piazza Partigiani, dalle 10 alle 19, sabato si svolgerà “Arte in Piazza”, il mercatino organizzato dall’Associazione Artigianalmente in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, con raccolta fondi a favore di AIRC. Per l’occasione, l’Associazione Artigianalmente metterà a disposizione anche pacchettini di prodotti artigianali, contribuendo così alla raccolta fondi.

In Piazza Partigiani sarà inoltre possibile sostenere AIRC attraverso i braccialetti rosa simbolo della campagna a favore della ricerca e della prevenzione. Per tutto il mese di ottobre, in collaborazione con il Consorzio “Alassio un Mare di Shopping”, i braccialetti saranno disponibili anche presso le attività commerciali aderenti. Cittadini e visitatori sono invitati a indossarli, scattare una fotografia e condividerla sui social utilizzando l’hashtag #alassioinrosa, contribuendo così a diffondere il messaggio di prevenzione e a sostenere concretamente la ricerca.

La locandina dell’evento