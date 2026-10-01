“Alassio in Rosa per Alessia”: al via oggi la nuova edizione con la tradizionale foto delle donne di Alassio per AIRC

Alassio. È stata aperta questa mattina, giovedì 1° ottobre, la nuova edizione di “Alassio in Rosa per Alessia”, la manifestazione che per tutto il mese di ottobre porta ad Alassio iniziative dedicate alla prevenzione, alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca sui tumori femminili. A dare ufficialmente il via alla manifestazione è stata, come da tradizione, la fotografia delle donne di Alassio per AIRC, scattata davanti al Muretto, a pochi passi dal Palazzo Comunale con la fontana tradizionalmente tinta di rosa in occasione della manifestazione.

Promossa dagli Assessorati al Volontariato e Pari Opportunità e al Commercio del Comune di Alassio, in collaborazione con AIRC, Gesco e numerose associazioni, realtà e attività del territorio, la manifestazione prevede un ricco programma che unisce prevenzione, informazione, sport, cultura, intrattenimento e solidarietà.

In occasione dell’apertura è stata ricordata la possibilità di prenotare le visite per la prevenzione del tumore al seno presso il Centro Medico Alassio Salute, telefonando al numero 346 1635400. Le visite, prenotabili fin da oggi, si svolgeranno a partire dal mese di novembre.

Il primo appuntamento di “Alassio in Rosa per Alessia” si terrà domani, venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 in Piazza della Libertà, con il karaoke di Giacomo Aicardi e una raccolta fondi a favore di AIRC a cura dell’Associazione Amici di Padre Hermann, in collaborazione con Gesco. Nel corso della serata sarà inoltre possibile aderire, con un piccolo contributo, all’iniziativa del “Braccialetto Rosa” a favore di AIRC, disponibile anche presso le attività commerciali aderenti al Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Giovedì 8 ottobre saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi”, impegnati nella Camminata mattutina per la ricerca, un percorso attraverso le vie cittadine dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

Sabato 10 ottobre, alle ore 10 con appuntamento in Piazza Partigiani, si svolgerà la Marcia acquatica in rosa, a cura di Alassio Wave Walking CNAM. Nella stessa giornata, dalle ore 10 alle 19 in Piazza Airaldi e Durante, sarà inoltre possibile visitare il mercatino dell’artigianato “Arte in Piazza”, curato dall’Associazione Artigianalmente, con raccolta fondi a favore di AIRC.

Martedì 13 ottobre torneranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi” con il contest “Drink Pink”, realizzato in collaborazione con lo Zonta Club Alassio-Albenga, un ulteriore momento di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento dei giovani.

Sabato 17 ottobre alle ore 17.30, presso l’ex Chiesa Anglicana, l’inaugurazione della mostra “Giuseppe Guidi: il Segno e l’Alchimia” sarà accompagnata da una nuova iniziativa di raccolta fondi a favore di AIRC. In occasione dell’apertura della mostra, organizzata dall’Associazione Amici di Borgo Coscia e curata da Piera e Antonella Olivieri, sarà infatti possibile aderire all’iniziativa del “Braccialetto Rosa”.

Lo sport sarà protagonista domenica 18 ottobre con la prima edizione di “Racchette in Rosa”, torneo femminile singolare di tennis in programma presso l’Hanbury Tennis Club in collaborazione con Gesco. Anche in questo caso la quota di iscrizione sarà destinata al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili.

A chiudere il calendario sarà la cena benefica di martedì 27 ottobre alle ore 20.30 presso l’Hotel Savoia, organizzata in collaborazione con il Lions Club Alassio “Baia del Sole”. Nel corso della serata è previsto l‘incontro “Tumore alla mammella e…” con la dottoressa Stefania Giudici, dirigente medico della struttura complessa di Radioterapia dell’Ospedale di Sanremo e specialista in oncologia medica e oncologia radioterapica.

Il coinvolgimento delle attività commerciali aderenti al Consorzio “Alassio un Mare di Shopping”, che partecipano alla raccolta fondi attraverso la vendita dei braccialetti rosa AIRC, proseguirà per tutto il mese. Cittadini e visitatori sono invitati a indossarli, scattare una fotografia e condividerla sui social utilizzando l’hashtag #alassioinrosa, contribuendo così alla diffusione del messaggio di prevenzione e al sostegno della ricerca.