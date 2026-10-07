Alassio, il Rotary pensa agli adolescenti con il progetto “Prima che diventi disagio”

Alassio. Ascoltare e prevenire il disagio psicologico negli adolescenti prima che possa trasformarsi in una condizione patologica, rafforzando la collaborazione tra scuola, famiglie e comunità educante.

“Prima che diventi disagio – Service di prevenzione del disagio psicologico negli adolescenti”, è questo il progetto rivolto ai giovani e alle famiglie dei territori di Albenga, Alassio, Celle Ligure e Varazze, presentato dal Rotary Club Alassio.

Il piano nasce dalla crescente attenzione verso fenomeni come ansia, stress, isolamento e bullismo e punta a promuovere il benessere emotivo e relazionale degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Sono già state individuate alcune delle scuole coinvolte, tra cui l’Istituto Salesiano di Alassio e l’Istituto di Celle Ligure e Varazze. Per ciascuna scuola sono previste una giornata di attività in aula con gli studenti, sessioni di formazione rivolte ai docenti e un percorso di consulenza psicologica di 10 ore per le famiglie e 10 ore per i giovani.

A coordinare il progetto è il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, insieme ai Rotary Club Alassio, Albenga, Genova e Genova Est e al Rotaract Club Varazze Riviera del Beigua. Vista la portata e l’impatto positivo atteso, il progetto è supportato anche dal Distretto Rotary 2032 che include la Liguria e basso Piemonte, nonché la Fondazione Rotary del Rotary International. Il percorso prevede il contributo delle professionalità presenti nei Club e di Roberta Rota, psicologa clinica iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, pedagogista specializzata e specializzanda in psicoterapia, coordinatrice ISV Centri Anti Violenza Imperia.

Nel corso della serata, la presidente del Rotary Club Alassio Elisa Massone ha evidenziato l’importanza di affrontare il tema del disagio giovanile attraverso un lavoro di prevenzione e ha sottolineato la qualità della collaborazione costruita tra i Club nelle fasi preparatorie del progetto. Per Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e capofila dell’iniziativa, la prevenzione e la cura delle malattie rappresentano un ambito centrale dell’impegno del Rotary: in questo caso l’attenzione si concentra sul disagio giovanile e sulla necessità di intervenire precocemente, dedicando particolare attenzione alle nuove generazioni. Roberta Rota ha espresso apprezzamento per la possibilità di tornare a collaborare con il Rotary su iniziative dedicate al disagio giovanile, sottolineando il valore di un approccio che coinvolga contemporaneamente ragazzi, famiglie e mondo scolastico.

Il progetto punta così a favorire una maggiore consapevolezza emotiva e un miglioramento delle relazioni all’interno della comunità scolastica, intervenendo prima che le situazioni di difficoltà possano consolidarsi.