Alassio: domenica 4 ottobre la messa solenne per San Francesco, nel giorno del Santo Patrono d’Italia

Alassio celebra domenica 4 ottobre San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, con una messa solenne in programma alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Immacolata dei Frati Cappuccini, in piazza San Francesco. La ricorrenza assume quest’anno un significato particolare nell’ambito dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226.

La celebrazione è organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata, in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’assessorato al volontariato del Comune di Alassio, e vedrà la partecipazione delle autorità.

La liturgia sarà animata dalla Corale San Francesco, che accompagnerà la celebrazione con l’esecuzione solenne del Cantico delle Creature.

La celebrazione del 4 ottobre sarà preceduta, sabato 3 ottobre alle ore 17, dal momento dedicato al Transito di San Francesco, l’incontro con “Sorella Morte”, attraverso il quale la comunità si prepara alla ricorrenza del Patrono d’Italia nel ricordo degli ultimi momenti della vita del Santo.