Al via in Liguria “Argento in Rotta”: movimento, informazione e prevenzione per la terza età

Savona. Ha preso ufficialmente il via oggi in Liguria “Argento in Rotta”, il progetto promosso a livello nazionale da MSP Italia – Movimento Sportivo Popolare, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e realizzato sul territorio dal Comitato Regionale Ligure MSP Italia.

Un progetto dedicato alla popolazione anziana che mette al centro movimento, informazione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere il benessere, favorire uno stile di vita attivo e contrastare isolamento e sedentarietà attraverso occasioni di incontro, partecipazione e socializzazione.

La prima attività prende il via oggi a Savona, presso una RSA del Gruppo La Villa, in collaborazione con APS Anima Mundi e con il tecnico Massimiliano Casareto.

Ma “Argento in Rotta” non si ferma a Savona. Grazie alla rete delle associazioni sportive e delle realtà aderenti, il progetto viene esteso sul territorio regionale, coinvolgendo le diverse province della Liguria e portando le attività il più vicino possibile alle persone.

Non soltanto esercizio fisico, quindi, ma un percorso più ampio dedicato all’invecchiamento attivo, nel quale movimento, prevenzione, informazione e relazioni sociali diventano parte di un’unica azione.

«L’obiettivo è costruire una vera rete regionale, coinvolgendo le nostre associazioni e raggiungendo progressivamente le diverse province liguri. Argento in Rotta rappresenta pienamente la nostra idea di sport: uno strumento di prevenzione, inclusione, socialità e attenzione alla persona a ogni età», sottolinea Silvia Berardi, Presidente del Comitato Regionale Ligure MSP Italia.

Con l’avvio del progetto, MSP Liguria rafforza così il proprio impegno nella promozione dello sport e dell’attività motoria come strumenti di benessere e partecipazione, con una particolare attenzione alla popolazione over 65.

La locandina dell’iniziativa