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Il progetto

Al via in Liguria “Argento in Rotta”: movimento, informazione e prevenzione per la terza età

Progetto realizzato sul territorio dal Comitato Regionale Ligure MSP Italia

Argento in Rotta

Savona. Ha preso ufficialmente il via oggi in Liguria “Argento in Rotta”, il progetto promosso a livello nazionale da MSP Italia – Movimento Sportivo Popolare, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e realizzato sul territorio dal Comitato Regionale Ligure MSP Italia.

Un progetto dedicato alla popolazione anziana che mette al centro movimento, informazione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere il benessere, favorire uno stile di vita attivo e contrastare isolamento e sedentarietà attraverso occasioni di incontro, partecipazione e socializzazione.

La prima attività prende il via oggi a Savona, presso una RSA del Gruppo La Villa, in collaborazione con APS Anima Mundi e con il tecnico Massimiliano Casareto.

Ma “Argento in Rotta” non si ferma a Savona. Grazie alla rete delle associazioni sportive e delle realtà aderenti, il progetto viene esteso sul territorio regionale, coinvolgendo le diverse province della Liguria e portando le attività il più vicino possibile alle persone.

Non soltanto esercizio fisico, quindi, ma un percorso più ampio dedicato all’invecchiamento attivo, nel quale movimento, prevenzione, informazione e relazioni sociali diventano parte di un’unica azione.

«L’obiettivo è costruire una vera rete regionale, coinvolgendo le nostre associazioni e raggiungendo progressivamente le diverse province liguri. Argento in Rotta rappresenta pienamente la nostra idea di sport: uno strumento di prevenzione, inclusione, socialità e attenzione alla persona a ogni età», sottolinea Silvia Berardi, Presidente del Comitato Regionale Ligure MSP Italia.

Con l’avvio del progetto, MSP Liguria rafforza così il proprio impegno nella promozione dello sport e dell’attività motoria come strumenti di benessere e partecipazione, con una particolare attenzione alla popolazione over 65.

Argento in Rotta

La locandina dell’iniziativa

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