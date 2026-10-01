Al via il nuovo anno accademico di Unitre Loano: il 10 ottobre cerimonia di apertura, dal 5 all’11 la mostra degli allievi del corso di pittura

Loano. E’ pronto a partire il nuovo anno accademico dell’Unitre di Loano.

Sabato 10 ottobre alle 15.30 presso la sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la consueta cerimonia di apertura dell’anno accademico Unitre.

La presidente Luisa Carrera ed il direttore dei corsi Maurizio Ferrandi introdurranno la cerimonia, aperta al pubblico, presentando i corsi e le attività dell’associazione: conferenze, concerti, escursioni.

Ospite d’onore il pianista Leonardo Ferretti Gallino che eseguirà un vasto repertorio composto da brani classici e moderni, senza trascurare il significativo apporto della musica popolare.

Tra i corsi attivati quest’anno: Lingua Francese; Lingua Spagnola; Lingua Latina; Conversazione Inglese; Finanza; Cucina; Letteratura; Filosofia; Diritto privato; Ecologia; Scienze della Terra; Storia della Scienza; Informatica; Religioni del mondo; Storia di Loano; Storia dell’Arte; Storia del Teatro; Storia dell’Architettura; Incontri d’Arte; Musica e Parole; Storia della Musica Americana; Geopolitica Storica; Alla scoperta della direzione musicale; Canto corale; Chitarra; Tango Argentino; Movimento e Salute; Luci, immagini e colori; Montaggio video; Biodanza: la forza della vita; Enigmi, che passione!; Avventure in Estremo Oriente; Qi Gong; Atelier delle Idee; Laboratorio Floreale; laboratorio artistico “Creiamo insieme”.

Ci si può associare all’Unitre presentando una domanda di iscrizione e versando una quota associativa annuale, stabilita, per l’anno accademico 2026-2027, in 50 euro. Per alcuni corsi, seminari e laboratori, l’Unitre può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione, richiesta oltre alla quota associativa. Gli associati minorenni sono ammessi se la domanda di iscrizione è controfirmata da un genitore, il quale dovrà garantire la propria presenza a tutte le lezioni frequentate dal minore stesso.

Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre presso la segreteria ubicata al piano terreno, con il seguente orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. La sede dell’Unitre di Loano è in via Stella 36, al secondo piano di Palazzo Ramella.

Dopo l’inaugurazione dell’anno accademico, prevista per sabato 10 ottobre, l’orario di apertura della segreteria e l’orario per le iscrizioni sarà consultabile sul sito www.unitreloano.it o sulla pagina Facebook Unitre Loano. Il numero 375 544 5818 resta sempre disponibile per chiedere informazioni via WhatsApp.

Dal 5 all’11 ottobre, nella Sala Mosaico di Palazzo Doria, gentilmente concessa dall’amministrazione comunale, si terrà la mostra degli allievi del corso di pittura dell’Unitre di Loano, coordinato dalla professoressa Luisella Rosso: “Riprendiamo il filo che si era interrotto nel 2020 a causa del Covid – spiega Rosso – ripartendo dal 2022 sino ad oggi. Sarà quindi una mostra antologica che illustrerà i temi che abbiamo toccato in questi anni: dai cieli notturni, alle copertine dei libri, ai paesaggi, ai Fiori”.

L’inaugurazione si terrà lunedì 5 ottobre alle 15.30.