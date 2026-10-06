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Feste

Al via il bando “Natale in Liguria 2026” della Regione: pronti 460mila euro ai Comuni per luminarie, eventi e tradizioni

Ha l'obiettivo di rendere borghi e città ancora più accoglienti, attrattivi e vivi durante le festività natalizie, coinvolgendo attivamente anche le realtà associative e il Terzo Settore

Loano Natale

Liguria. ​È online da oggi, martedì 6 ottobre, il nuovo bando regionale “Natale in Liguria 2026”, che mette a disposizione 460mila euro per sostenere i Comuni nella realizzazione di luminarie, presepi, mercatini, eventi culturali e iniziative enogastronomiche dedicate alle tradizioni locali.

La misura prevede un contributo fino al 50% del valore del progetto, con un tetto massimo di 7500 euro per ciascuna proposta, con l’obiettivo di rendere borghi e città ancora più accoglienti, attrattivi e vivi durante le festività natalizie, coinvolgendo attivamente anche le realtà associative e il Terzo Settore.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza rivolge “un ringraziamento e un plauso all’assessore regionale al turismo e al marketing territoriale Luca Lombardi per la visione, la concretezza e il costante impegno a supporto della promozione turistica e della valorizzazione delle identità territoriali della nostra regione”.

​L’avviso completo e tutti i dettagli sono disponibili a questo link.

Inoltre, nella mattinata odierna, Anci Liguria ha inviato a tutti i Comuni liguri una comunicazione dedicata contenente il link diretto per la presentazione delle domande.

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