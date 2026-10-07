Al Teatro Chiabrera c’è “Non è amore è reato”, un convegno per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere

Savona. Il Teatro Chiabrera di Savona si prepara ad accogliere un evento di grande importanza sociale: il convegno “Non è amore è reato”, organizzato da Fidapa bpw Italy sezione di Savona e Siulp Savona. L’appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre, con inizio alle 9.30, e vedrà la partecipazione attiva delle classi quarte e quinte degli istituti scolastici di Savona e provincia.

L’iniziativa si pone l’obiettivo primario di contrastare la violenza di genere attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani, futuri protagonisti della nostra società. Un tema delicato e urgente che verrà affrontato con la profondità e l’esperienza di relatori di spicco.

Il panel di interventi sarà arricchito dalla testimonianza toccante di Filomena Lamberti, prima vittima sfregiata dal marito con l’acido, la cui storia è un monito potente contro ogni forma di violenza. A lei si affiancheranno figure professionali di alto profilo: Maria Eugenia Oggero, magistrato in Corte di Cassazione, che offrirà una prospettiva legale sul fenomeno; Maria Carla Sbolci, psicologa e psicoterapeuta, che approfondirà gli aspetti psicologici e le dinamiche relazionali; e una rappresentante di Wall of the Dolls, associazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza.

A moderare il dibattito sarà il giornalista de La Stampa, Massimiliano Rambaldi, che guiderà gli interventi e stimolerà la riflessione dei presenti.

Fidapa Savona invita la cittadinanza e i media a dare la massima risonanza a questo evento, cruciale per costruire una cultura del rispetto e della non violenza, partendo proprio dalle nuove generazioni.