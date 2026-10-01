Al Salone Nautico doppio stand della Regione Liguria: l’innovazione e la promozione turistica

Liguria. Quest’anno sono due gli stand della Regione Liguria al Salone Nautico. Gli spazi espositivi saranno visibitabili sino al 6 ottobre Da una parte, all’interno del Palasport, il mondo delle startup, dell’innovazione e delle imprese della Blue economy; dall’altra, nell’area ex tensostruttura, il racconto turistico di una Liguria che trova proprio nel mare uno dei suoi elementi più identitari.

Nel Palasport, nell’area dedicata all’innovazione, la Regione propone uno spazio dedicato alle politiche regionali a sostegno di imprese e startup: lo stand, collocato nell’area vicino alla biglietteria, permetterà ai visitatori di conoscere i servizi e le opportunità messe a disposizione dalla Regione Liguria e dall’intero sistema regionale, che comprende, tra gli altri, le Camere di Commercio, FI.L.S.E., LigurCapital e Liguria International.

Una colorata esposizione ripercorre le tappe principali del “viaggio” dall’idea all’ impresa, per spiegare passo-passo come la Regione sostiene e promuove le iniziative dei singoli per farle nascere, crescere e consolidare sul mercato. In questa area troveranno inoltre spazio incontri specifici sulle tematiche relative al mondo delle giovani imprese e alle nuove opportunità legate all’economia del mare. Allo stand sarà presente anche il Comune di Genova.

“Il Salone Nautico è una vetrina straordinaria che mette al centro dei riflettori internazionali la Liguria del mare – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Blue economy Alessio Piana -. Per questa 66esima edizione abbiamo voluto fare di più, allestendo, in una veste nuova e immediata, uno spazio capace di raccontare strumenti, competenze e opportunità che, come sistema Liguria, mettiamo a disposizione di imprese e startup”.

Il mare torna protagonista anche nell’area dedicata alla promozione della Liguria. Qui il visitatore viene immerso nelle diverse sfumature di blu del “più bel mare d’Italia”, attraverso un percorso che mette insieme paesaggio, cultura e letteratura. A guidare questo percorso sono le parole di alcuni degli scrittori e viaggiatori che, nel corso del tempo, hanno contribuito a costruire l’immaginario della Liguria: Shelley, Nietzsche, Dickens e D.H. Lawrence, tra gli altri. Questi celebri “Ambassador letterari”, già protagonisti dei grandi appuntamenti di promozione turistica del 2026, tornano al Salone Nautico per accompagnare il pubblico alla scoperta di una Liguria osservata attraverso gli occhi di chi ne ha conosciuto e raccontato la luce, il paesaggio, il mare e i luoghi. Le loro parole dialogano con le immagini del territorio all’interno di una grande installazione video, creando un racconto immersivo nel quale la Liguria di oggi incontra quella descritta e vissuta dagli scrittori che l’hanno attraversata e amata.

Un racconto nel quale bellezza e qualità del territorio si incontrano anche attraverso un dato concreto: nel 2026 la Liguria si conferma la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu, con 90 vessilli. Un riconoscimento che rafforza l’immagine di una costa capace di coniugare la ricchezza del paesaggio con la qualità e la sostenibilità del suo patrimonio marino.

“La Liguria è una delle grandi destinazioni turistiche del Mediterraneo, celebre in tutto il mondo per la bellezza del suo mare anche grazie al suo primato di Bandiere Blu – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Sono un riconoscimento importante, ma soprattutto uno strumento capace di generare valore, attrattività, occupazione e sviluppo. Non dobbiamo mai dare per acquisiti i risultati raggiunti: abbiamo lavorato molto per arrivare fin qui e dobbiamo continuare a investire, innovare e rimboccarci le maniche. Solo così potremo continuare a valorizzare la Liguria e a rafforzare il suo posto nel panorama turistico del Mediterraneo e dell’Europa”.

“Il Salone Nautico rappresenta una vetrina straordinaria per raccontare la Liguria attraverso uno dei suoi elementi più identitari, il mare – dice l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Quest’anno lo facciamo con una presenza ancora più articolata, mettendo insieme innovazione, imprese e promozione turistica. Nel nostro spazio dedicato al territorio accompagniamo i visitatori in un viaggio tra paesaggio, cultura e letteratura, attraverso le parole degli scrittori che hanno raccontato la Liguria e le immagini di una regione che continua a fare della qualità del proprio mare un punto di forza. Il primato nazionale delle Bandiere Blu, con 35 Comuni, 72 spiagge e 18 approdi certificati, rafforza questo racconto e ci permette di presentare al pubblico internazionale del Salone una Liguria capace di unire bellezza, sostenibilità, accoglienza e qualità dell’offerta turistica”.

A completare la presenza della Regione al Salone, una serie di talk tematici organizzati nell’area del “Teatro del Mare”, dedicati alle attività e alle politiche regionali legate al mare. Gli incontri affronteranno diversi aspetti della dimensione marittima della Liguria: dalle eccellenze turistiche ai percorsi formativi legati alla Blue economy, dall’energia alla portualità, fino alla valorizzazione del territorio attraverso la pesca e ai progetti di cooperazione europea. Uno spazio sarà inoltre dedicato alla salute, con la presentazione delle iniziative promosse dalla Regione nell’ambito dell’Ottobre Rosa.