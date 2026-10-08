Al Liceo Grassi l’orientamento si fa sul campo: laboratori, Open Day e nuove esperienze per i ragazzi

Savona. Che cosa significa davvero frequentare un liceo scientifico? Quali sono le attività che si svolgono nei laboratori? Com’è la vita quotidiana a scuola? E, soprattutto, è davvero il percorso giusto per me?

Per aiutare i ragazzi che stanno per scegliere la scuola superiore a trovare una risposta a queste domande, il Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona ha messo a punto un programma di orientamento che punta soprattutto sull’esperienza diretta.

L’idea è quella di aprire le porte della scuola e permettere ai futuri studenti di conoscerla da vicino, incontrando docenti e ragazzi, visitando gli spazi e sperimentando alcune delle attività che fanno parte della vita del Liceo.

Gli Open Day: entrare nella scuola e viverla

Il momento centrale sarà rappresentato dagli Open Day, in programma il 21 novembre e il 12 dicembre, dalle 9 alle 13.

Non una semplice visita, ma un’occasione per entrare nel mondo del Grassi: i ragazzi potranno conoscere i laboratori, scoprire l’offerta formativa, incontrare i docenti e confrontarsi direttamente con gli studenti del Liceo, che li accompagneranno anche nella visita degli spazi della scuola.

Le visite saranno organizzate in due turni, dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13, con prenotazione attraverso il sito del Liceo, nella sezione PrenotOnLine.

Una mattina nei panni dello scienziato

Tra le proposte più concrete c’è la “Mattinata dello Scienziato”, pensata per dare ai ragazzi la possibilità di sperimentare in prima persona alcune attività laboratoriali.

Scienze, Fisica e STEM diventano così esperienze da vivere direttamente, attraverso attività pratiche realizzate nei laboratori del Liceo.

È un modo per trasformare l’orientamento in un’esperienza concreta: non soltanto ascoltare che cosa si studia al liceo, ma provare a farlo.

Anche il latino si presenta ai futuri liceali

Novità di quest’anno è inoltre il laboratorio “Alla scoperta del latino”, rivolto ai ragazzi che vogliono conoscere questa disciplina prima di scegliere il proprio percorso di studi.

L’attività potrà essere realizzata direttamente nelle scuole interessate e avrà una durata di un’ora e mezza. Dopo una prima parte di spiegazione, gli studenti saranno coinvolti in esercizi guidati insieme agli studenti del Grassi.

Un approccio pensato per avvicinare i ragazzi al latino senza timori e permettere loro di capire, attraverso l’esperienza, che cosa significhi affrontare questa disciplina.

Orientamento anche per le famiglie

Il percorso non si conclude con la scelta. Il Liceo dedica infatti un appuntamento anche alle famiglie con un Info Point sulle iscrizioni, previsto il 13 gennaio dalle 17 alle 18, durante il quale sarà possibile ricevere informazioni sulle iscrizioni online, sull’attribuzione delle classi e dei compagni e sugli aspetti burocratici.

Per conoscere il calendario completo e tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito liceograssi.edu.it, nella sezione Open School.

Il messaggio del Liceo ai ragazzi è quindi semplice: prima di scegliere, venite a conoscere la scuola. Visitatela, fate domande, provate i laboratori e incontrate chi la vive ogni giorno. Perché scegliere il proprio futuro significa anche avere la possibilità di immaginarlo concretamente.

Per informazioni: prof.ssa Monica Pastorino, referente per l’orientamento – Monica.Pastorino@liceograssi.it.