Ad Albenga parte “Saperi in Circolo”: alleanza tra generazioni per unire anziani e studenti tra memoria storica e digitale

Albenga. Il Comune di Albenga, d’intesa con l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura guidato da Marta Gaia, promuove con orgoglio il lancio di “Saperi in Circolo. Allenare la mente. Connettere i cuori. Abitare il territorio”.

Questa nuova iniziativa sociale e pedagogica, coordinata dall’Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori (AINSPED) e progettata dalla Pedagogista Stefania Trifilio, trova il suo fulcro operativo e il suo cuore pulsante presso il Centro Ricreativo Ausilia APS in Piazza Petrarca.

L’Associazione Ausilia APS non si limita a ospitare le attività, ma si configura come il vero e proprio motore della sinergia intergenerazionale sul territorio. È all’interno dei suoi spazi che l’esperienza di vita dei soci e dei residenti si trasforma in una risorsa didattica vivente per l’intera comunità, offrendo una risposta concreta al bisogno di inclusione e contrasto alla solitudine. L’intervento pedagogico abbraccia il concetto di educazione permanente attraverso laboratori dedicati alla memoria, alla creatività e alla narrazione. Parallelamente, le mura del centro accoglieranno lo Sportello di Pedagogia della famiglia, offrendo un supporto cruciale e consulenze mirate ai caregiver e alle famiglie della zona per la gestione dello stress e delle dinamiche relazionali.

Il ruolo centrale del Centro Ausilia si riflette soprattutto nello scambio generazionale con le scuole del territorio. Nei mesi di ottobre e gennaio, i bambini della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Ester Siccardi” varcheranno le porte del centro per incontrare i soci, i quali diventeranno custodi della memoria storica raccontando ai più piccoli le antiche storie della tradizione e del territorio ingauno. In cambio, i partecipanti riceveranno l’energia, i canti e i piccoli doni realizzati a mano dai bambini.

Allo stesso tempo, gli studenti dell’Istituto Superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” (plesso G. Galilei di Albenga) lavoreranno fianco a fianco con i soci del Centro Ausilia. I ragazzi li aiuteranno concretamente a superare il divario digitale, insegnando loro l’uso di smartphone, tablet e servizi telematici online. Questa preziosa collaborazione sul campo permetterà inoltre agli studenti di sviluppare competenze di ascolto attivo.

A completare l’offerta per il benessere e la salute dei frequentatori del Centro, Ausilia ospiterà speciali seminari di educazione ergonomica curati dal dottor Simone Griggio, focalizzati sulla mobilità sicura e sulle corrette posture da mantenere nella vita quotidiana.

Il progetto, della durata di 12 mesi, è sostenuto dal cofinanziamento del Comune di Albenga e dal contributo della Fondazione Agostino De Mari, fondamentale pilastro per lo sviluppo della provincia di Savona. Grazie alla disponibilità e alla partecipazione attiva del Centro Ricreativo Ausilia APS, Albenga si conferma un laboratorio a cielo aperto per l’inclusione, dove ogni generazione ha l’opportunità di imparare, insegnare e crescere insieme.