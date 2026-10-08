A Savona il “Lunedì della prevenzione”: il 12 ottobre una mattinata per conoscere i servizi del Dipartimento di Prevenzione di Asl2

Savona. Una mattinata per conoscere più da vicino le attività di prevenzione e promozione della salute e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle buone pratiche per la tutela della salute individuale e collettiva. È questo l’obiettivo de “I Lunedì della prevenzione”, iniziativa curata dal Gruppo di lavoro della Rete WHP – Area 2, in programma lunedì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, in piazza Sisto IV a Savona.

La giornata è pensata come un’occasione di incontro diretto tra i servizi del Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 e i cittadini, nel cuore della città e in concomitanza con il mercato cittadino. La scelta della giornata e della piazza è infatti finalizzata a favorire la partecipazione e a raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Durante la mattinata saranno presentate le attività dei diversi ambiti della prevenzione, con informazioni e materiali dedicati a: igiene e sanità pubblica; igiene degli alimenti di origine animale; prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; igiene degli alimenti e della nutrizione; sanità animale; igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche; percorsi di screening; incidenti domestici; vaccinazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione e aumentare la consapevolezza sull’importanza di comportamenti e buone pratiche in grado di contribuire alla tutela della salute.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tema che rappresenta uno degli ambiti centrali della prevenzione: promuovere ambienti di lavoro sani e sicuri significa tutelare le persone e, al tempo stesso, contribuire a una più solida cultura della prevenzione all’interno delle organizzazioni.

“I Lunedì della prevenzione” si propone quindi come un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, attraverso il quale rendere più visibili attività e servizi che spesso operano quotidianamente in modo meno immediatamente percepibile, ma che costituiscono una componente fondamentale della tutela della salute pubblica.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, in piazza Sisto IV a Savona. Per informazioni: whp@asl2.liguria.it.