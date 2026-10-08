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Prevenzione

A Savona il “Lunedì della prevenzione”: il 12 ottobre una mattinata per conoscere i servizi del Dipartimento di Prevenzione di Asl2

In piazza Sisto una giornata dedicata alla promozione della salute

Generico ottobre 2026

Savona. Una mattinata per conoscere più da vicino le attività di prevenzione e promozione della salute e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle buone pratiche per la tutela della salute individuale e collettiva. È questo l’obiettivo de “I Lunedì della prevenzione”, iniziativa curata dal Gruppo di lavoro della Rete WHP – Area 2, in programma lunedì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, in piazza Sisto IV a Savona.

La giornata è pensata come un’occasione di incontro diretto tra i servizi del Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 e i cittadini, nel cuore della città e in concomitanza con il mercato cittadino. La scelta della giornata e della piazza è infatti finalizzata a favorire la partecipazione e a raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Durante la mattinata saranno presentate le attività dei diversi ambiti della prevenzione, con informazioni e materiali dedicati a: igiene e sanità pubblica; igiene degli alimenti di origine animale; prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; igiene degli alimenti e della nutrizione; sanità animale; igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche; percorsi di screening; incidenti domestici; vaccinazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione e aumentare la consapevolezza sull’importanza di comportamenti e buone pratiche in grado di contribuire alla tutela della salute.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tema che rappresenta uno degli ambiti centrali della prevenzione: promuovere ambienti di lavoro sani e sicuri significa tutelare le persone e, al tempo stesso, contribuire a una più solida cultura della prevenzione all’interno delle organizzazioni.

“I Lunedì della prevenzione” si propone quindi come un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, attraverso il quale rendere più visibili attività e servizi che spesso operano quotidianamente in modo meno immediatamente percepibile, ma che costituiscono una componente fondamentale della tutela della salute pubblica.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 12 ottobre, dalle 9 alle 13, in piazza Sisto IV a Savona. Per informazioni: whp@asl2.liguria.it.

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