Zuccarello, scontro furgone-moto sulla Sp582: un ferito e soccorsi mobilitati

Zuccarello. Incidente stradale nella serata odierna (11 settembre), poco prima delle 18, nella zona di Zuccarello.

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro furgone-moto avvenuto lungo la Sp582. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista, un uomo di circa 60 anni.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Drago. Agli agenti della Polstrada il compito di svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per fortuna, le condizioni del ferito non sono state giudicate gravi ed è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.