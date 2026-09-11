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Incidente

Zuccarello, scontro furgone-moto sulla Sp582: un ferito e soccorsi mobilitati

È successo poco prima delle 18. In volo anche l’elisoccorso Drago

ambulanza

Zuccarello. Incidente stradale nella serata odierna (11 settembre), poco prima delle 18, nella zona di Zuccarello. 

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro furgone-moto avvenuto lungo la Sp582. Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista, un uomo di circa 60 anni. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Drago. Agli agenti della Polstrada il compito di svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. 

Per fortuna, le condizioni del ferito non sono state giudicate gravi ed è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

 

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