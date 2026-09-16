Vittorio Sgarbi ad Alassio per “Gli Artisti dei percorsi dell’arte”, mostra visitabile fino al 17 settembre

Alassio. È visitabile fino a domani, giovedì 17 settembre, all’ex Chiesa Anglicana di Alassio, la mostra “Gli Artisti dei percorsi dell’arte ad Alassio”, progetto espositivo con la regia di Doriana Della Volta e il patrocinio del Comune di Alassio.

Ieri pomeriggio l’esposizione è stata impreziosita dalla partecipazione del professor Vittorio Sgarbi, intervenuto in occasione della mostra per un incontro con gli artisti e il pubblico.

All’appuntamento sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi – che ha portato i saluti del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro – la curatrice Doriana Della Volta e il conservatore e curatore di Villa Pompeo Mariani di Bordighera Carlo Bagnasco.

Il percorso espositivo propone le opere di numerosi artisti provenienti da tutta Italia, accompagnati da artisti museali, offrendo al pubblico una panoramica sulle diverse espressioni e sensibilità presenti nel progetto. Il gruppo, che riunisce complessivamente oltre 500 artisti, è stato creato ed è seguito dalla curatrice Doriana Della Volta, che da anni ne accompagna il percorso e ne promuove le attività espositive.

Sono presenti in mostra le opere dei seguenti artisti: Aurora Gallo, Albertino Spina, Alvaro Caponi, Antonella Preti, Antonella Tavella, Aurelio Bruni, Carmela Cunti, Cinzia Viola, Daniela Bombardieri, Danilo Calò, Dematte Giusy, Eleonora Pantano, Elettra Spalla Pizzorno, Fausto Nazer, Feny Parasole, Giancarla Roso, Gianluca Lisa, Giovanna Ciquera, Giovanni Avasto, Giuseppina Ottaviani, Hamdane Djafar, Krjstina Burek, Lorena Lavezzo, Luana Bottallo, Luca Cisternino, Luciana Formaggini, Luciano Stuttgard, Mara Raina, Maria Marco Cacciatore, Maria Casarotti Scorrano, Maria Felice Vadalà, Maria Lina Filippi, Michela Marinai, Michele Carta, Milly Berland, Natalia Alemanno, Nella Ungolo, Paolo Antonini, Pisano Andrea, Pompeo Berland, Roberto Berland, Romualdo Rossi, Ryta Barbero, Silvana Mazzaro, Simona Caramila, Simonetta Pantalloni, Stefania Gubbiotti, Tina Ciravegna, Tiziana Inversi, Valeria Lazzari, Vergani Enrica, Veronica Chinnici.

L’esposizione è aperta ancora oggi, mercoledì 16 settembre, e domani, giovedì 17 settembre, dalle ore 17 alle 19, con ingresso libero.