Villanova d’Albenga, “Autore a Bossolo” prosegue a settembre con Santo Vruna e Nando Rizzo

Villanova d’Albenga. Dopo il successo delle serate di luglio e agosto, la rassegna “Autore a Bossoleto”, promossa dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio e il sostegno del Comune di Villanova d’Albenga, prosegue con due appuntamenti a settembre, tra letteratura, musica, parole e convivialità.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre alle ore 21.15, con la presentazione del libro Il secolo sbagliato di Santo Vruna, pubblicato da Brè Edizioni. Il dialogo con l’autore, curato dalla giornalista Monica Napoletano, sarà accompagnato da composizioni jazz eseguite al pianoforte dal pianista jazz Edoardo Vruna.

Conosciuto ad Albenga per la sua professione di liutaio, Santo Vruna debutta nella scrittura per passione con un romanzo ambientato in Germania nel periodo che precede e accompagna l’ascesa al potere di Adolf Hitler. Una scrittura immediata, quasi parlata, accompagna un romanzo in cui la semplicità delle parole si contrappone alla profondità dei sentimenti: amore, amicizia, fratellanza, ricerca delle proprie radici, perdita, appartenenza, coraggio e bisogno di sentirsi a casa, attraverso legami scelti con persone capaci di accoglierci.

Nel suo romanzo d’esordio, Santo Vruna racconta quanto anche nelle vite comuni possa nascondersi qualcosa di speciale.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Monica Napoletano, ideatrice della rassegna insieme al Comitato di Bossoleto.

Autori a Bossoleto proseguirà 12 settembre con Nando Rizzo, che regala al pubblico un racconto inedito per parole e musica.

“…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie” sarà un viaggio tra canzoni, ricordi, pensieri e poesie, attraverso un omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con i quali Rizzo ha avuto modo di suonare nel corso della sua carriera.

Uno degli elementi distintivi di “Autore a Bossoleto” è il particolare connubio tra cultura e convivialità.

Al termine di ogni presentazione, Ottavia Castellaro coinvolgerà il pubblico in una dimostrazione di mixology, preparando un cocktail ispirato all’autore ospite: si tratta di

Steps Ahead, ispirato al gruppo jazz fusion le cui musiche saranno interpretate al pianoforte da Edoardo Vruna durante la presentazione. “Steps Ahead” significa anche passi avanti: evoluzione, crescita, trasformazione. Non mancherà,come sempre, la versione analcolica.

La serata si concluderà con un brindisi insieme all’autore, curato dal Comitato di Bossoleto.

La formula della rassegna nasce dal desiderio di offrire al pubblico qualcosa di più di una semplice presentazione: la possibilità di trascorrere una piacevole serata in un borgo suggestivo e fresco, ascoltando gli autori, scegliendo il proprio libro e, soprattutto, godendo dell’opportunità di continuare a vivere il paese al termine dell’evento, chiacchierando in piazza o passeggiando tra le vie del borgo.

“Autore a Bossoleto” è organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio e il sostegno del Comune di Villanova d’Albenga e il prezioso aiuto delle Edizioni Delfino Moro.