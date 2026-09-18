Savona. Quasi 400 scatti per ripercorrere la storia di Savona, alla scoperta dei cambiamenti subiti negli anni dal porto, dal centro medievale e dal centro ottocentesco, con affondi su alcuni luoghi simbolo (la Torretta, il Brandale, il Duomo, via Paleocapa, le piazze Diaz, Sisto IV e Giulio II, l’Ospedale San Paolo, la Stazione Letimbro), su tutti i principali quartieri (Villapiana, Villetta Valloria, Legino, Lavagnola, Santuario, Fornaci, Zinola) e sul futuro di alcune aree in rapida trasformazione.

La raccolta di figurine “Savona – La nostra storia”, che Coop Liguria promuoverà a partire dal 21 settembre, offre ai savonesi l’opportunità di compiere un viaggio a ritroso nel tempo, per vedere come apparivano, tra Otto e Novecento, le strade, le piazze, i viali e i palazzi della città.

L’iniziativa ha preso avvio tramite un incontro con l’Amministrazione comunale, che ha coinvolto i sette Comitati Territoriali dei quartieri per valutare i temi più significativi: i Coordinatori hanno poi richiesto a Mariano Bosco, appassionato collezionista, cultore di storia locale e membro della “Società Savonese di Storia Patria”, di visionare il suo ampio archivio e il lavoro di selezione delle fotografie è avvenuto nel corso dell’estate in un percorso condiviso e partecipato.

Le didascalie illustrative delle immagini, invece, sono state curate dal giornalista e storico Giovanni Gallotti, che fa parte del direttivo dell’associazione “A Campanassa” e della “Società Savonese di Storia Patria”.

“Sfogliare le pagine dell’album – racconta Gallotti – è un modo per comprendere il filo conduttore che lega la Savona di ieri a quella di oggi, con uno sguardo sospeso tra l’inevitabile nostalgia suscitata dal trascorrere del tempo e l’orgoglio per la forza di una città che ha saputo costantemente ridisegnare il proprio domani”.

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La storia della città e dei suoi quartieri in 400 scatti: al via la raccolta di figurine “Savona – La nostra storia”

“Da savonese – dichiara il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – sono felice che questo progetto, già proposto con grande successo a Genova e La Spezia, approdi nella mia città, sulla quale io stesso, sfogliando l’album, ho scoperto molte cose che non sapevo. Raccogliere figurine è un’attività che fa tornare tutti bambini e unisce le generazioni, perché favorisce la condivisione dei ricordi e stimola la curiosità dei più giovani. Un album, insomma, che attraverso la memoria collettiva contribuisce a cementare il nostro senso di comunità”.

“Come Amministrazione – dicono il sindaco di Savona, Marco Russo e l’Assessore alla Partecipazione e Decentramento, Gabriella Branca – abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa di Coop Liguria perché si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo per vedere spazi, edifici e luoghi che conosciamo attraverso una dimensione diversa e inaspettata, come sono evoluti nel corso dei decenni, ma anche come evolveranno nei prossimi anni”.

L’album e le figurine saranno in vendita a partire dal 21 settembre nei punti vendita di Coop Liguria dell’area Savonese (Varazze, Albisola, Ipercoop Il Gabbiano di Savona, Cairo Montenotte, Vado Ligure, Finale Ligure, Ipercoop Le Serre di Albenga) e a Cogoleto. Fino al 25 ottobre, Soci e clienti potranno richiedere un pacchetto di figurine gratuito ogni 15 euro di acquisti.

Data la capillarità della presenza di Coop Liguria sul territorio, raccolte di figurine analoghe partiranno il 21 settembre anche a Genova, con una seconda edizione dell’album dedicata al centenario della Grande Genova, e nel Tigullio. Alla Spezia, che ha fatto da apripista per il progetto, l’album era già stato proposto nel 2024 e 2025.