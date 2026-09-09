Vela paralimpica, tappa spezzina: quarto e quinto posto per i singoli savonesi

La Spezia. Belle regate a pochi metri dalle palme del lungomare cittadino di La Spezia il 5 e 6 settembre per la 5^ e conclusiva tappa del Campionato Regionale di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, promosso dal CIP con il patrocinio della Regione Liguria.

Organizzata dalla LNI La Spezia e dal Centro Velico della M.M., la tappa ha registrato anche gli insulti di qualche pescatore sul molo, disturbato dalle barche in regata sebbene per l’occasione la pesca fosse interdetta dall’ordinanza della C.P. che ha autorizzato l’evento velico.

Sabato pomeriggio, con otto singoli e una buona brezza di mare sui 12 nodi con qualche rinforzo, si sono svolte tre prove dominate da Umberto Verna, che nelle prime due sfide si è sempre mantenuto al comando, scegliendo lui solo il lato sinistro del campo di regata, mentre nell’ultima regata di giornata è stato preceduto nel primo giro dai compagni di squadra Valia Galdi e Luca Prister, ma ha saputo rimontarli nell’ultimo lato in poppa e andare a vincere anche la terza prova.

Quindi, podio tutto della LNI Chiavari con Verna (1-1-1), Galdi (2-2-2) e Prister (3-3-3), mentre i due singoli savonesi hanno ottenuto il 4° posto di Pier Luigi Maresca (7-4-4) e la 5^ posizione di Letizia Di Vita (5-5-5), con distacchi relativamente contenuti dai primi ma lati in bolina non abbastanza ardenti per piazzarsi nelle posizioni di testa.

La domenica, ancora tre prove anche se con brezza un po’ più leggera per i sei equipaggi in doppio, con l’esordio del giovanissimo Filippo Comes (10 anni) in equipaggio con Valia Galdi, risultati molto veloci complice magari anche il peso decisamente più leggero rispetto agli avversari.

Fra le 6 barche in doppio, successo a punteggio pieno di Valia Galdi e Filippo Comes della LNI Chiavari a 3 punti (1-1-1). Secondo posto per Luca Prister (LNI Chiavari) in equipaggio con Giorgio Porpiglia (CSPD) a 6 punti (2-2-2). Terza posizione per Patrizia Aytano e Stefano Gatto della LNI Genova Sestri Ponente, a 10 punti (3-3-4).

Vanno alla LNI Chiavari entrambe i titoli di Campione Regionale 2026 della Classe Hansa 303, in cui Galia Valdi che ha primeggiato nel singolo ed Eleonora Ferroni – Umberto Verna nel doppio.

La premiazione del Campionato Regionale 2026 è in programma al Teatro del mare del Salone di Genova sabato 4 ottobre alle ore 17.