“VariEquilibri tra Terra e Anima”: al via l’evento tra arte, natura, musica e cultura del territorio

Varigotti. A Varigotti, domani alle ore 15, inizia VariEquilibri. Presso il Centro Civico Fontana, in via Aurelia 233, si tiene l’inaugurazione del Festival che, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, porta sulle rive della costa ligure Land Art, Stone Balancing, conferenze sull’ambiente e sul territorio, passeggiate nella natura, Yoga e Tai Chi, musica dal vivo.

Un programma che è una scommessa, per vivere Varigotti in modo più ampio e pieno e non solo come una località balneare. Perché oltre al mare, bellissimo, qui c’è anche un entroterra tutto da scoprire, con i suoi sentieri, i terrazzamenti coltivati, i resti archeologici, le specie botaniche e faunistiche.

Con artisti, esperti di discipline orientali, studiosi e musicisti, italiani ed esteri, VariEquilibri è un evento composito di respiro internazionale. La sua organizzazione è stata resa possibile grazie all’opera dei volontari dell’Associazione Varigotti Insieme e al supporto, non solo economico, del Comune di Finale Ligure. Non va dimenticato il contributo prezioso del Parco del Promontorio di Varigotti e del Museo Diffuso del Finale (MuDiF) che hanno affiancato gli organizzatori nell’ideazione dell’evento.

Domani alle 15 al Centro Civico Fontana sarà presente all’inaugurazione Maura Firpo, Vice Sindaco di Finale Ligure, di cui Varigotti è una frazione.

L’incontro rappresenta un’occasione per salutare e ringraziare sia i rappresentanti delle istituzioni che si impegnano nella promozione del territorio finalese sia quanti, a vario titolo, hanno contribuito a rendere speciale questo Festival.

In particolare, tra le realtà che si impegnano nella promozione del territorio: il Parco del Promontorio il MuDiF le Guide del Parco del Promontorio il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica il Comune di Finale Ligure, nella persona del Sindaco, della Vice Sindaco e degli uffici che, per le loro funzioni, sono stati di supporto nell’organizzazione: Ufficio del Turismo, Ufficio Impresa ed Economia locale

Per quanto riguarda operatori economici e persone: i volontari dell’Associazione Varigotti Insieme, in particolare Massimo Bavassano il direttore tecnico degli Stone Balancer del Festival e del Corso di Land Art, Nicola Sette gli Stone Balancer che hanno accettato l’invito del Festival i Bagni marini di Varigotti che ospiteranno gli spettacoli degli Stone Balancer i conferenzieri i musicisti gli espositori

VariEquilibri è un evento costruito per stimolare ed emozionare il pubblico.

L’apertura del Festival è stata preceduta da un corso di Land Art, che terminerà nella mattinata di domani 11 settembre. A condurlo è stata chiamata l’artista e docente di Land Art e design vegetale Marilena Calbini, assistita da Vincenzo Antonuccio, codirettore, insieme a lei, della Scuola Internazionale di Arte Floreale.

Il corso, completamente gratuito, ha offerto la possibilità di sperimentare in prima persona la Land Art, forma d’arte contemporanea nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Sessanta, che utilizza materiali naturali per creare opere effimere che dialogano con l’ambiente.

Da venerdì pomeriggio, con l’inizio del Festival vero e proprio, il programma prevede pratiche di benessere interiore alla ricerca della connessione con sé stessi e con l’ambiente, quali bagno sonoro, yoga e tai chi, una visita naturalistica, organizzata dal Parco del Promontorio di Varigotti, un workshop e sessioni di stone balancing, l’arte di creare composizioni in equilibrio con pietre naturali, che vedranno la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi europei.

Presso il Centro Civico Fontana ci saranno inoltre conferenze e incontri con studiosi che raccontano il territorio. Si inizia venerdì 11 settembre alle 16 con Marilena Calbini, che terrà una conferenza intitolata “Land Art ieri e oggi”. Alle 18, Giovanni Murialdo, presidente della sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e responsabile del progetto MuDiF, e Carlo Lovisolo, ambientalista, fotografo e guida naturalistica, presenteranno il Parco del Promontorio di Varigotti. A illustrare rispettivamente il mare e il territorio del Finalese sono stati chiamati altri due esperti: sabato alle 17 sarà il turno del biologo marino Andrea Molinari, ricercatore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), tra gli ideatori del progetto Salto nel Blu, che promuove l’osservazione dell’ambiente marino sulle spiagge del ponente ligure. A parlare del territorio, caratterizzato da opere secolari di terrazzamento per la coltivazione di viti, ulivi e limoni, domenica 13 settembre, alle 17, è stata invitata Donatella Murtas, coordinatrice dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite e direttrice di ITLA Italia (International Terraced Landscapes Alliance).

Ogni sera, alle 21, un appuntamento speciale: venerdì la musica dal vivo della Swing Band della Filarmonica di San Fruttuoso, sabato il musicista indiano Ashanka Sen, maestro di sitar, affiancato da Federico Sanesi alla tabla. Domenica, presso la spiaggia La Ruggia, il Festival si concluderà con una performance sul mare dell’artista James Craig Page, fondatore dell’European Land Art Festival.